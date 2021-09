La lista Forza Italia – UDC per le elezioni comunali a Roma, i candidati a sostegno di Michetti La lista di Forza Italia e UDC a sostegno di Enrico Michetti sindaco alle prossime elezioni comunali di Roma del 3 e del 4 ottobre. Nel simbolo la bandiera di Forza Italia e lo scudo crociato dell’UDC a seguito dell’accordo che mette insieme le forze di centrodestra. La deputata forzista Maria Spena, già assessore ai trasporti con Alemanno, è capolista. Per la corsa al Campidoglio, in quota UDC, Marco di Stefano. C’è anche Marcello De Vito, ex M5S.

A cura di Luca Ferrero

In seguito all'accordo raggiunto in estate, Forza Italia e Unione dei Democratici Cristiani e di Centro portano il loro sostegno a Enrico Michetti con un'unica formazione. La lista Forza Italia – UDC conta metà donne e metà uomini, e tanti esponenti storici della politica romana che trovano il collante politico nella comune appartenenza al Partito Popolare Europeo. A guidarla sarà Maria Spena, già consigliera, vicepresidente e assessora ai Lavori pubblici del Municipio II tra il 2001 e il 2008 e assessore alla Mobilità nel 2013 con la giunta Alemanno. In quota UDC per la corsa al Campidoglio, ci sono, tra gli altri, Marco di Stefano, già consigliere regionale e deputato del Pd fino al 2018, e il coordinatore cittadino Roberto Riccardi. In lista c'è anche Marcello De Vito, presidente uscente dell'assemblea capitolina, confluito pochi mesi fa in Forza Italia dopo una lunga militanza nei Cinque Stelle.

Elezioni Roma, i candidati nella lista Forza Italia – UDC

Spena Maria

Antal Cristina

Arnautu Andreea

Barca Maurizio

Belfronte Rocco

Bellano Silvio

Borflani Marco

Cacciani Stefania

Sapozza Maria

Cardi Luciana

Castellano Vincenzo

Cinti Matilde

Claudicante Laura

Cuomo Fabio

De Fazio Maria Teresa

De Vito Marcello

Dimasi Maria

Di Stefano Marco

Evangelista Riccardo

Falchetti Federica

Foglio Simone

Froio Laura

Fucazzotto Antonio

Iansi Romeo

Imperi Deborah

La Fortuna Giuseppe

Leoni Ghergo Simone

Lio Leonardo

Martina Aldo

Martino Carlo

Mazzi Gabriele

Mazzoni Mauro

Moroniti Serena

Muratori Gianna

Pandolfini Luciano

Perla Gianluca

Perri Rosamaria

Riccardi Roberto

Ricci Angela

Rinaldi Mariangela

Rizzo Federica

Roncaccia Stefano

Russo Pasqualina

Sagnelli Laura

Salce Giuliana

Sanchini Mario

Scanu Cinzia

Volterra Giorgia