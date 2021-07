In autunno i romani sceglieranno il nuovo sindaco di Roma. Non c'è ancora una data ufficiale per le elezioni amministrative, ma probabilmente si voterà tra settembre e ottobre 2021. Secondo i sondaggi la sfida è ristretta a quattro candidati: Enrico Michetti, candidato del centrodestra, Roberto Gualtieri, candidato del centrosinistra, Carlo Calenda, leader di Azione sostenuto anche da Italia Viva, e la sindaca uscente, Virginia Raggi, candidata del Movimento 5 Stelle. Altri candidati sono Micaela Quintavalle per il Partito comunista, Margherita Corrado, Fabrizio Marrazzo, candidato del Partito gay, e Federico Lobuono. Ecco cosa dicono gli ultimi sondaggi sulle intenzioni di voto per le elezioni a sindaco di Roma.

Il sondaggio dell'8 luglio su Comunali Roma: Michetti vincerebbe tutti i ballottaggi

Tutti gli ultimi sondaggi concordano su un dato: Michetti dovrebbe conquistare più voti rispetto agli altri candidati al primo turno. Le percentuali sono diverse a seconda della rilevazione, ma il risultato finale vede concordi i principali istituti: primo il candidato del centrodestra e secondo, quindi al ballottaggio, Gualtieri. Terza la sindaca Raggi e quarto Carlo Calenda.

Secondo l'ultimo sondaggio realizzato a Termometro Politico, Michetti conquisterebbe al primo turno il 38 per cento delle preferenze, Roberto Gualtieri il 25 per cento, Virginia Raggi il 20 per cento e Carlo Calenda il 12 per cento. Questo sondaggio, però, è il primo a pronosticare Michetti vincente in tutti i ballottaggi, sia con Gualtieri che con Raggi e Calenda.

Sondaggio Tecnè 2 luglio: Gualtieri secondo, Raggi fuori dai ballottaggi

Per un sondaggio realizzato da Tecnè Enrico Michetti è primo con il 34,6 per cento dei consensi, secondo Roberto Gualtieri con il 27,2 per cento dei consensi, terza Virginia Raggi, che ottiene solo un 18,8 per cento, e quarto Carlo Calenda con il 15,3 per cento. Un altro sondaggio, l'unico per il momento, vedeva come seconda e quindi al ballottaggio la sindaca Raggi.