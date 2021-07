C'è una novità, rispetto alle precedenti rilevazioni, nell'ultimo sondaggio pubblicato da Termometro Politico sulle elezioni di Roma: il candidato del centrodestra, Enrico Michetti, conquisterebbe più preferenze al primo turno e secondo si piazzerebbe il candidato del centrosinistra, Roberto Gualtieri. Fin qui niente di nuovo. Ma questo sondaggio è il primo in cui si prevede la vittoria del centrodestra al ballottaggio. E anche nettamente. Non solo: in pratica Michetti vincerebbe tutti i possibili ballottaggi, cioè contro Gualtieri, contro Raggi e contro Calenda.

Elezioni Roma, l'ultimo sondaggio: Michetti al 38 per cento

Il sondaggio è stato realizzato nel corso dell'ultima settimana di giugno. Alla domanda ‘quale di questi candidati a sindaco di Roma voterebbe', queste sono state le risposte degli intervistati:

Enrico Michetti 38% Roberto Gualtieri 25% Virginia Raggi 20% Carlo Calenda 12% Nessuno di questi, un altro 5%

Secondo il 65,3 per cento degli intervistati l'operato della sindaca Raggi in questi anni è stato molto negativo. Per il 13,9 per cento è stato abbastanza negativo, per il 5,8 è stato abbastanza positivo e per il 15 per cento è stato molto positivo.

Ballottaggi, Michetti vincerebbe contro chiunque

Come detto, la novità più importante di questo sondaggio sta nel fatto che si tratta del primo che vede Michetti vincente anche al secondo turno e tra l'altro in tutti i ballottaggi possibili. In un ballottaggio tra Gualtieri e Michetti, vincerebbe il candidato del centrodestra con il 54 per cento contro il 45,7 per cento. Stesso risultato in un eventuale secondo turno contro la sindaca Raggi (61,3 per cento a 38,7 per cento). Ancora nel ballottaggio Michetti-Calenda, il primo conquisterebbe il 52,4 per cento dei consensi e il secondo il 47,6. Gualtieri vincerebbe nettamente contro Raggi, ma non contro Calenda ( 52,4 a 45,2 per il leader di Azione). Raggi, infine, perderebbe tutti i ballottaggi, anche quello contro Calenda.