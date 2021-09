La lista della Lega per le elezioni comunali a Roma, i candidati a sostegno di Enrico Michetti La lista del partito di Matteo Salvini a sostegno di Enrico Michetti sindaco di Roma alle prossime elezioni comunali del 3 e del 4 ottobre. La capolista è la giudice Simonetta Matone, che sarà la vicesindaca in caso di vittoria di Michetti. Seguono i consiglieri comunali uscenti Davide Bordoni e Maurizio Politi. C’è anche la deputata Barbara Saltamartini.

A cura di Luca Ferrero

La Lega di Matteo Salvini punta a un risultato importante alle prossime elezioni comunali. La lista Lega – Salvini Premier è una delle sei a sostegno del candidato sindaco Enrico Michetti, nome indicato proprio da Fratelli d'Italia per la corsa al Campidoglio. In lista 24 donne e 24 uomini, esponenti del partito che in questi anni è cresciuto e si radicatone nella capitale, ma anche esponenti della società civile scelti tra professionisti, cittadini ed imprenditori. In cima alla lista c'è la giudice Simonetta Matone, fortemente voluta da Salvini a capo della compagine leghista. Sarà la vicesindaca in caso di vittoria del candidato del centrodestra Michetti. Seguono i consiglieri comunali uscenti Davide Bordoni, ex Forza Nuova, e Maurizio Politi, ex Fratelli d'Italia, che nel gennaio del 2020 hanno dato vita alla formazione della Lega in Aula Giulio Cesare con un solo obiettivo. In lista anche la deputata Barbara Saltamartini.

Elezioni Roma, i candidati nella lista della Lega

Simonetta Matone

Davide Bordoni

Maurizio Politi

Simona Baldassarre

Sara De Angelis

Barbara Saltamartini

Dario Rossin

Fabrizio Santori

Flavia Anelli

Beatrice Romani

Eleonora Battesini

Valentina Bertocci

Flavia Cerquoni

Concetta Cinque

Dario Cocco

Riccardo Corsetto

Raffaele Cresta,

Irene De Nipoti

Angela De Roccis

Enrico Fabbro

Manlio Felici

Mario Ferri

Stefano Fortunato

Daniela Gasperini

Edorado Granai

Giovanna Greco

Emanuele Latagliata

Antonietta Lazzarulo

Angela Leonardi

Carmen Lo Russo

Catia Maietta

Mauro Mainardi

Maurizio Mancini

Giuseppina Mangio'

Michel Emi Maritato

Federica Mattei

Massimo Mattia

Barbara Nobili

Elisa Padovani

Fernando Potasso,

Maurizio Raponi

Sandro Sassoli

Alberta Sestito

Martin Stein,

Teresa Torre

Angelo Valeriani

Luigi Zaccaria