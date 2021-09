Elezioni Roma, abbiamo trovato il programma integrale di Enrico Michetti: eccolo Ecco il programma elettorale integrale di Enrico Michetti. Il candidato del centrodestra è l’unico aspirante sindaco di Roma che ancora non ha pubblicato il programma sul suo sito in vista delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021. All’interno il link dove si può consultare il programma integrale di Michetti.

A cura di Enrico Tata

Abbiamo trovato il programma integrale del candidato sindaco di Roma del centrodestra, Enrico Michetti. È l'unico tra i principali sfidanti per il Campidoglio che, ad oggi, non ha ancora pubblicato il programma sul suo sito ufficiale. La pagina recita ancora: "In allestimento". Con la presentazione delle liste, tuttavia, è obbligatorio allegare anche il programma elettorale, che quindi è depositato regolarmente all'albo pretorio del Campidoglio. Oggi è stato pubblicato un link con tutti i programmi dei candidati sindaci e, quindi, anche quello di Michetti.

Screenshot ore 17.00 del 20 settembre

Michetti unico candidato a non aver pubblicato ancora il programma

Come detto, Gualtieri, Raggi e Calenda hanno pubblicato il loro programma sui rispettivi siti, mentre Michetti ancora non lo ha fatto. "Cara Virginia Raggi, capisco che tu sappia di non sapere ma ti lascio un consiglio disinteressato prova a fare una passeggiata nei tuoi uffici di via Petroselli, il giorno delle presentazione delle liste abbiamo presentato il programma di Enrico Michetti come prevede la legge", aveva scritto su Twitter il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Chiara Colosimo, rispondendo alla sindaca Raggi, che chiedeva come mai il candidato del centrodestra non avesse ancora pubblicato il suo programma.

Il programma elettorale integrale di Enrico Michetti

In effetti (anche se non è stato facile) abbiamo ottenuto il programma elettorale integrale (almeno quello che ha depositato insieme alla composizione delle sue liste) di Enrico Michetti. A breve, probabilmente, verrà pubblicato anche sul suo sito, ma in attesa ecco il link dove è possibile consultarlo.

Qua, invece, l'elenco di tutti i candidati sindaci di Roma.

I sondaggi: Michetti in testa, Gualtieri secondo

Secondo gli ultimi sondaggi, Michetti è praticamente certo (nonostante i romani non abbiano potuto leggere, fino ad oggi, il suo programma) di accedere al ballottaggio. È infatti accreditato, in media, del 31 per cento dei consensi. Al secondo posto c'è il candidato del centrosinistra, Roberto Gualtieri, con Raggi e Calenda più staccati.