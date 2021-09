La lista del Partito Democratico alle elezioni comunali di Roma, i candidati a sostegno di Gualtieri La lista del Partito Democratico sostegno di Roberto Gualtieri, candidato sindaco alle prossime elezioni comunali di Roma del 3 e del 4 ottobre. Confermati solo metà degli otto consiglieri uscenti, un segnale di rinnovamento della classe dirigente cittadina. Nessun big in lista, ma molti amministratori e consiglieri provenienti dai municipi, quattro i giovani e i giovanissimi. Non solo uomini e donne di partito ma anche indipendenti della società civile.

A cura di Luca Ferrero

Il Partito Democratico punta sul suo radicamento territoriale per tornare ad essere primo partito nella Capitale, contando sulla candidatura di Roberto Gualtieri, ex ministro dell'Economia sostenuto da tutto il centrosinistra per la corsa al Campidoglio dopo la vittoria alle primarie dello scorso giugno. Nella lista del PD per le elezioni comunali nessun big, ma amministratori locali provenienti dai municipi, new entry e veterani dell'aula Giulio Cesare. Capolista (rigorosamente in ordine alfabetico) è Sabrina Alfonsi, presidente uscente del Municipio I, che fa campagna elettorale in coppia con Maurizio Veloccia, ex presidente dell'XI Municipio. Tra i consiglieri comunali uscenti solo 4 su 8 saranno ricandidati (Valeria Baglio, Giovanni Zanolla, Giulia Tempesta, Ilaria Piccolo) a sottolineare un ricambio di classe dirigente nel PD. Nella lista dei dem anche Svetlana Celli, eletta alle scorse amministrative nella lista civica. In cima alla lista due "simboli": l'ex calciatore della Roma Ubaldo Righetti e l'infermiere dello Spallanzani Stefano Marongiu, a sottolineare l'importanza della lotta al Coronavirus. Presenze anche dal mondo della società civile e attenzione ai cosiddetti nuovi italiani, con cinque candidati che rappresentano le comunità di origine straniera presenti a Roma. Diversi i giovani e i giovanissimi: Giovanni Crisanti è addirittura classe 1999, Lorenzo Marinone del 1993, e poi Nella Converti e Claudio Pappatà appena trentenni e già veterani sui loro territori. Dal punto di vista della rappresentanza di genere 19 le donne candidate, meno della metà.

Elezioni Roma, i candidati nella lista del Partito Democratico

Alfonsi Sabrina

Righetti Ubaldo

Marongiu Stefano

Alemanni Andrea

Angelucci Mariano

Baglio Valeria

Barbieri Pietro Vittorio

Battaglia Erica

Bufalino Maria Angela

Calvi Giorgio Raffaele

Celli Svetlana

Ciancio Antonio

Colabello Julian

Converti Nella

Corbucci Riccardo

Crisanti Giovanni

De Simoni Massimo

Fermariello Carla

Godo Edmond

Grimaldi Eleonora

Guzman Lucia Lidia

Lepidini Alessandro

Lin Yifan

Marcucci Dario

Marinone Lorenzo

Melito Antonella

Mezzapesa Giorgio

Michetelli Cristina

Moriconi Monica

Palmieri Giammarco

Pappata Claudia

Paravati Claudio

Parrucci Daniele

Persili Gabriella

Piccolo Ilaria

Restivo Flavia

Rossi Marco

Rufo Fabrizio

Sandulli Piero

Stampete Antonio

Stelitano Rocco

Tarca Valerica

Tempesta Giulia

Troili Olimpia

Trombetti Yuri

Veloccia Maurizio

Zaman Qamar

Zannola Giovanni