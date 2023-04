Terzo polo, tentativi di pace tra Renzi e Calenda: ecco la tabella di marcia verso il partito unico I vertici di Azione e Italia viva si sono riuniti per approvare il documento che traccia i prossimi passi verso l’unificazione. Presente anche Calenda, non Renzi. L’incontro è stato aggiornato a domani, ma è circolata la bozza: il nuovo partito nascerà a giugno. Ancora da sciogliere il nodo su chi sarà il segretario.

A cura di Luca Pons

Il 10 giugno il congresso condiviso, poi una serie di passaggi intermedi per arrivare all'assemblea costituente il 28-29 ottobre e allo scioglimento di Azione e Italia viva entro la fine del 2024. Su queste basi di discussione è tornata un'apparente pace all'interno del Terzo polo, dopo che gli scambi infuocati di ieri avevano sollevati forti tensioni tra gli esponenti del partito di Carlo Calenda e quelli che fanno riferimento a Matteo Renzi. I vertici politici della coalizione si sono riuniti questa sera per discutere il documento che stabilisce le regole del percorso di unificazione. Dopo una riunione di diverse ore, si sono aggiornati a domani.

Proprio Matteo Renzi, parlando oggi a Fanpage.it, ha predicato calma: "Il progetto del Terzo polo è talmente importante che non vale la pena di litigare", ha detto, aggiungendo: "Ho fatto un passo di lato e adesso do una mano dall'esterno", per quanto a dicembre 2022 Renzi si sia ripreso il ruolo di presidente di Italia viva.

Oggi Elena Bonetti, senatrice di Italia viva e una delle possibili candidate alla segreteria del nuovo partito di centro, ha dichiarato a Rai Radio 1: "Il partito unico lo facciamo. Noi di Italia viva ci sciogliamo e lo farà anche Azione. Così andremo alle europee con il partito unico". Ha anche parlato del nome del nuovo partito, che secondo lei dovrebbe contenere un riferimento ai "popolari".

Cosa dice il documento approvato da Azione e Italia viva: tutte le tappe verso l'unificazione

Secondo quanto è stato reso noto, la tabella di marcia che è stata discussa oggi contiene alcune condizioni generali nel processo di unificazione tra Azione e Italia viva. Innanzitutto, ad aprile e maggio due comitati discuteranno le regole e il manifesto del nuovo partito, coinvolgendo anche altri soggetti riformisti "che non si riconoscono nei poli di destra e sinistra".

Entro il 31 maggio, così, il Comitato politico della federazione di Azione e Iv approverà il regolamento e il manifesto dei valori. Entro il 15 giugno si terranno le assemblee dei due partiti: la data fissata dovrebbe essere per entrambi quella di sabato 10 giugno. In quell'occasione, si approverà ufficialmente il lavoro fatto fino a quel momento.

Nella stessa assemblea, i due partiti decideranno definitivamente di sciogliersi entro la fine del 2024. Una questione simbolica, ma anche economica: il 70% dei soldi ricevuti con il 2 per mille nel 2023 (a partire dalla seconda rata) dovranno andare al partito unico. Per finanziare il congresso e le attività di promozione, sia Italia viva che Azione verseranno 200mila euro a testa nelle casse della nuova formazione.

A metà giugno si apriranno le iscrizioni al partito. Nei mesi successivi a guidarlo sarà lo stesso comitato di prima – ora chiamato Comitato fondatore – fin quando non si terrà l'assemblea costituente. Nel frattempo, i gruppi parlamentari di Azione e Italia viva cambieranno nome utilizzando quello nuovo.

Entro il 20 ottobre 2023, gli iscritti al partito voteranno alle primarie per l'elezione del segretario o segretaria. I candidati e le candidate dovranno seguire un codice etico come quello previsto per il Parlamento europeo. L'assemblea costituente, il momento finale di questo processo, sarà il 28 e 29 ottobre 2023.

Chi sarà a guidare il nuovo partito nato dall'unione del Terzo polo

Quando saranno concordate ufficialmente le linee generali per la fusione, resterà ancora il nodo del segretario o segretaria. Come detto, il voto degli iscritti dovrebbe svolgersi ad ottobre. La questione è se l'attuale leader di fatto del Terzo polo, Carlo Calenda, avrà degli avversari.

Raffaella Paita, capogruppo al Senato ed esponente di Italia viva, arrivando all'incontro di questa sera ha detto: "Io penso che il leader sarà Carlo Calenda. Dopodiché un congresso può avere altri candidati e non penso sarà un problema per lui". Per Renzi, Paita ha escluso un ruolo diretto: "Matteo ha fatto un passo indietro che ha consentito il consolidamento della leadership di Calenda", ha sottolineato.

Maria Elena Boschi, dirigente di Italia viva molto vicina a Matteo Renzi, ha dichiarato: "Dentro Italia viva non abbiamo fatto un dibattito su una candidatura alternativa a Calenda. Non lo escludo, sento gli umori, possono esserci persone che hanno in progetto di candidarsi. Ma come si fa a fare un congresso finto in cui nessuno si può candidare in alternativa a Calenda? Abbiamo lottato per anni nel Pd perché non fosse quello il modello, figuriamoci se lo vogliamo replicare in un partito nuovo".

Una posizione ancora più decisa quella di Teresa Bellanova, esponente di Iv ed ex ministra: "Non faremo investiture. Si deve partire dai delegati e poi ci sarà il congresso". Bellanova si è anche detta scettica sul progetto di fondere i due partiti prima del 2024: "Per me sarebbe stato utile andare alle europee come federazione", ha commentato.

Matteo Renzi: "Litigio assurdo e inspiegabile in casa Terzo polo"

"Il virus della polemica ha colpito anche casa nostra in queste ore". Ha scritto così Matteo Renzi nella sua newsletter pubblicata oggi. "Abbiamo vissuto un litigio tanto assurdo quanto inspiegabile", ha sottolineato. Litigio che peraltro non si è concluso neanche nelle ore precedenti all'incontro di vertice. Lo stesso Carlo Calenda ha parlato di "dichiarazioni più o meno insultanti".

"Continuo a non rispondere alle polemiche e alle provocazioni e proseguo nella mia fase zen", ha chiosato Renzi. Il 10 giugno si terrà l'assemblea nazionale di Italia viva, "per approvare la costituzione del percorso verso il partito unitario. Fino a quel momento si lavora sotto traccia per costruire una alternativa credibile al sovranismo e al populismo. Non faccio polemiche, non rispondo alle polemiche, non capisco le altrui polemiche. Però faccio politica e mi piace continuare a farla con il sorriso sulle labbra", ha concluso l'ex presidente del Consiglio.