Crisi Terzo Polo, Renzi a Fanpage: “Ho già fatto un passo di lato, il progetto del partito unico è vivo” Matteo Renzi, intercettato dai microfoni di Fanpage.it, assicura che il progetto del partito unico del Terzo Polo è ancora vivo: “Il progetto del Terzo Polo è talmente importante che non vale la pena di litigare”.

A cura di Annalisa Cangemi

Il leader di Italia viva Matteo Renzi, neo direttore de il Riformista, intercettato dai microfoni di Fanpage.it, spiega cosa sta succedendo nel Terzo Polo, dove nelle ultime ore, tra accuse, dichiarazioni al veleno e avvertimenti tra i diversi esponenti delle due forze politiche, il progetto del partito unico rischia di naufragare. Alla base dei dissidi, secondo Azione, sembra ci sia la scarsa volontà di Matteo Renzi di sciogliere il suo partito. Mentre i renziani sostengono che i malumori di Azione provengano dalla possibilità di candidare al congresso un leader diverso da Calenda.

"Sono nella fase zen…Il progetto del Terzo Polo è talmente importante che non vale la pena di litigare. Spero vada così. È tutto già deciso, le tempistiche sono già decise", ha detto Renzi ai microfoni di Fanpage.it.

"Se si scioglie Italia viva? Quando si fa il partito unico si scioglie quello vecchio", ha precisato l'ex premier. A proposito dei timori di Calenda su un eventuale contendente al congresso il senatore ha risposto così: "Io non lo sono. Ho preso un impegno, che era quello di fare un passo di lato. Come vedete l'ho fatto e adesso do una mano dall'esterno. Sinceramente la mia fase zen è la fase di uno che dà una mano, fa un passo indietro, affinché il progetto parta". Quindi il progetto del partito unico è ancora in campo? Matteo Renzi ha risposto con una battuta prima di allontanarsi in macchina: "Il progetto è vivo, vivissimo e lotta insieme a noi".