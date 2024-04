video suggerito

Sondaggi politici, FdI e Lega in discesa verso le europee: Pd sale al 20% A poche settimane dalle elezioni europee, FdI e Lega perdono voti mentre FI resta stabile. Sul fronte delle opposizioni, invece, il Pd sale al 20%, seguito da M5s in lieve calo. Male i partiti dell’ex Terzo Polo: in calo sia Stati Uniti d’Europa (la lista di +Europa e Iv) che Azione. Va meglio per Avs e per le ‘liste minori’. Ecco i risultati dell’ultimo sondaggio Swg. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giulia Casula

Prosegue il calo nei consensi della Lega, che questa settimana interessa anche Fratelli d'Italia. A poche settimane dalle elezioni europee, il partito di Giorgia Meloni perde uno 0,4%, pur confermandosi la prima forza politica del paese. Sul fronte delle opposizioni la risalita del Pd porta i dem a quota 20%. È quanto emerge dal sondaggio di Swg che restituisce una fotografia dei cambiamenti nelle intenzioni di voto degli elettori nell'ultima settima.

FdI e Lega in discesa: il Pd sale e raggiunge il 20%

Fratelli d'Italia perde consensi tra gli elettori, complice, forse, la querelle che negli scorsi giorni ha coinvolto in prima persona la premier Meloni e il giornalista Antonio Scurati dopo la decisione dei vertici Rai di cancellare il suo monologo sul 25 aprile. Nell'ultima settimana, secondo Swg, il partito della presidente del Consiglio ha perso quasi mezzo punto (0,4%), scendendo così al 26,8%. Tra le forze di maggioranza anche la Lega non riesce a crescere: con un calo dello 0,1% il Carroccio scende all'8,5% e raggiunge Forza Italia che, insieme a Noi Moderati, resta ferma all'8,4%.

Tra le opposizioni invece, il Partito Democratico conferma la sua risalita nonostante le inchieste giudiziarie di Bari e Torino che nelle settimane scorse hanno portato alla rottura del cosiddetto campo largo, ovvero l'alleanza tra dem e Cinque stelle. Neppure la polemica, tutta interna al partito, sull'ipotesi di inserire il nome di Elly Schlein nel simbolo per le europee (successivamente smentita dalla stessa segretaria) sembra aver frenato la crescita dem. Nell'ultima settimana infatti il Pd guadagna lo 0,6% e tocca quota 20%. Lieve calo invece, per il Movimento 5 stelle (-0,1%) che si arresta al 15,9%.

Netto calo per Stati Uniti d'Europa, scende al 4,7%: male anche Azione

Calo di consensi anche per gli Stati Uniti d'Europa. L'accordo tra Italia Viva e +Europa per le elezioni europee non sembra convincere: nell'ultima settimana perde mezzo punto e scende al 4,7%. Giù anche Azione che tocca il 4,1%. Seppur in lieve calo (-0,1%) il partito di Carlo Calenda si avvicina sempre più pericolosamente alla soglia prevista per accedere al Parlamento europeo.

Va meglio per Alleanza Verdi e Sinistra: dopo l'annuncio della candidatura di Ilaria Salis per le europee, Avs guadagna un +0,2% e aggiunge il 4,3%. Per quanto riguarda le liste minori, invece, sia Libertà di Cateno De Luca che Pace, Terra, Dignità di Michele Santoro ottengono un +0,3%, posizionandosi rispettivamente al 2,2% e al 2,1%. Resta stabile, all'1,4%, Democrazia sovrana e popolare di Marco Rizzo.