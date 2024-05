video suggerito

Marito e moglie trovati morti in casa a Palermo: ipotesi omicidio-suicidio a colpi d’arma da fuoco Un uomo di 66 anni e una donna di 62 sono stati trovati morti all’interno del loro appartamento a Palermo. La coppia di coniugi abitava in via Notarbartolo. Come confermano fonti investigative a Fanpage.it,si tratta di un omicidio-suicidio. Sul posto i sanitari del 118, vigili del fuoco e carabinieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

Un uomo di 66 anni (e non 58, come scritto in precedenza, ndr) e una donna di 62 sono stati trovati morti all'interno del loro appartamento a Palermo. La coppia di coniugi abitava in via Notarbartolo.

Come confermano fonti investigative a Fanpage.it, si tratta di un caso di omicidio-suicidio a colpi d'arma da fuoco. Non ci sarebbero segni di effrazione nell'appartamento. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei due, i vigili del fuoco e i carabinieri che si stanno occupando degli accertamenti.

Da quanto si apprende, la donna, Laura Lupo, era una vigilessa del comando della Polizia municipale e sembra che per compiere il delitto sia stata usata proprio l'arma della 62enne. Il marito, Pietro Delia, era invece un ex commercialista, dipendente Bnl.

In base a una prima ipotesi investigativa, a sparare potrebbe essere stata la donna che poi si sarebbe tolta la vita. Nel corso del sopralluogo infatti la donna è stata trovata con una pistola in pugno.

A dare l'allarme è stata la figlia della coppia (e non i vicini di casa, come si era appreso in un primo momento). La donna, non riuscendo a mettersi in contatto con i genitori, si è rivolta ai vigili del fuoco che hanno forzato la porta e hanno trovato la coppia senza vita all'interno dell'appartamento dove si è consumato l'omicidio-suicidio.

"Siamo sconvolti. La nostra collega era apprezzata da tutti e non avremmo mai pensato a un epilogo così tragico. Aspettiamo di comprendere cosa sia successo, ma a caldo posso dire che nessuno di noi poteva immaginare una sciagura di questo tenore. Laura era una persona stimata alla quale volevamo tutti bene", è il commento di Nicola Scaglione, segretario provinciale del Csa e collega dell'agente municipale Laura Lupo arrivato sul luogo dell'omicidio-suicidio.