Segrega in casa la moglie incinta, la picchia e tenta di strangolarla: arrestato 42enne a Caltanissetta A Caltanissetta un 42enne pakistano è stato arrestato per maltrattamenti: avrebbe picchiato la moglie anche durante la gravidanza. La donna, trovata in stato di shock, ha denunciato anni di violenze e minacce. Ora è al sicuro in una casa protetta.

A cura di Davide Falcioni

Un uomo di 42 anni di origine pakistana è stato arrestato dalla Polizia a Caltanissetta con l'accusa di maltrattamenti contro familiari o conviventi. L’intervento degli agenti della sezione volanti è avvenuto nel centro storico, dove la pattuglia è accorsa in seguito a una segnalazione giunta alla linea di emergenza.

All’arrivo sul posto, i poliziotti hanno trovato la moglie dell’uomo, visibilmente scossa, in lacrime e in stato di shock nell’androne dello stabile in cui viveva la coppia. Secondo quanto ricostruito, la donna sarebbe stata aggredita per futili motivi, riportando arrossamenti al collo riconducibili, con ogni probabilità, a un tentativo di strangolamento.

Condotta al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia, la vittima ha rivelato agli agenti di essere da tempo vittima di maltrattamenti fisici e psicologici, oltre a minacce di morte. Ha inoltre dichiarato di essere spesso tenuta segregata in casa dal marito e ha raccontato che anche lo scorso ottobre, durante la gravidanza, avrebbe subito violenze fisiche da parte dell’uomo.

Alla luce delle gravi dichiarazioni e delle evidenze riscontrate, la donna è stata subito trasferita in una casa protetta. Il 42enne è stato invece arrestato e condotto in carcere, dove si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le indagini proseguono per ricostruire nel dettaglio la situazione e valutare eventuali ulteriori responsabilità.