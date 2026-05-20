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Violenta e segrega la compagna in un casale poi la sottopone a riti satanici: arrestato a Bari

Il ragazzo, ora in carcere, è accusato di aver segregato la compagna in casa e di averla violentata anche davanti alla figlia. È anche emerso che l’indagato, nel tentativo di risolvere la propria dipendenza dal gioco d’azzardo, si sarebbe rivolto a un santone partecipando così a riti magici con foto di famiglia infilzate da spilli.
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A cura di Davide Falcioni
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Un ventisettenne barese è stato tratto in arresto dai carabinieri a Trinitapoli, nel nord di Bari, con le accuse di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale ai danni della compagna.

A dare il via alle indagini che hanno poi fatto scattare le manette è stata la denuncia della vittima stremata dalle continue aggressioni, psicologiche e fisiche, subite. Secondo quanto ricostruito, l'uomo affetto da ludopatia avrebbe costretto la donna, madre della loro bambina, a subire violenze di vario tipo – anche di natura sessuale e anche in presenza della piccola.

Come se non bastasse il 27enne avrebbe non solo tempestato di messaggi e telefonate la vittima ma anche posizionato un dispositivo Gps sulla sua auto per controllarne gli spostamenti quando la giovane usciva di casa. L’abitazione si trova in aperta campagna, isolata e difficile da raggiungere. La donna inoltre, non avrebbe avuto a disposizione né beni personali né famigliari che l’uomo avrebbe invece usato per scommesse e giochi d’azzardo.

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Dagli accertamenti investigativi dei carabinieri, coordinati dalla Procura di Foggia, è anche emerso che l’indagato nel tentativo di risolvere la propria dipendenza dal gioco d’azzardo si sarebbe rivolto a un santone partecipando così "a riti magici con foto di famiglia infilzate da spilli e biancheria intima cosparsa di cera con macabre dediche come Siate cenere insieme e complici insieme", riferisce una nota dei militari. Il 27enne è in carcere.

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