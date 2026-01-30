Tabacchi, oggi scattano nuovi prezzi per il trinciato e non solo: la tabella ufficiale degli aumenti
Oggi, venerdì 30 gennaio 2026, entrano in vigore nuovi aumenti di prezzo per alcuni prodotti di tabaccheria: si tratta di marche di sigari, sigaretti e tabacco trinciato. Lo ha comunicato l'Agenzia dei monopoli con una circolare in cui vengono aggiornate le tabelle dei costi.
Gli aumenti rientrano in quanto deciso dal governo Meloni con la legge di bilancio 2026. L'Agenzia li sta applicando man mano, con una prima tranche scattata a metà gennaio. La seconda tranche, invece, parte oggi, come era stato anticipato nei giorni scorsi.
Mentre i primi rincari dell'anno hanno interessato diversi marchi di sigarette, quelli che entrano in vigore da oggi 30 gennaio toccano prodotti di tabaccheria diversi. Infatti, gli aumenti riguardano tre categorie in particolare.
Il tabacco trinciato, con alcuni prodotti dei marchi:
- No name
- Amsterdamer XXX
I sigari, con rincari per alcuni prodotti di:
- J. Cortes Corona
- Perla de calvano
- Diplomaticos legendarios
- Trinidad Cabildos
- Partagas
- H. Upmann
- Ramon allones absolutos
I sigaretti, con rincari per alcuni prodotti di:
- Neos
- Amigos
- J. Cortes mini
Ecco la tabella con tutti gli aumenti ufficiali. Le colonne riportano il codice prodotti, la marca, la confezione interessata (quanti pezzi, o quanti grammi di prodotto) e, nell'ultima colonna a destra, il nuovo prezzo per confezione.