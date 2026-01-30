Tabacchi, oggi scattano nuovi prezzi per il trinciato e non solo: la tabella ufficiale degli aumenti

Da oggi, venerdì 30 gennaio 2026, parte ufficialmente una nuova ondata di rincari per alcuni prodotti di tabaccheria: tabacco trinciato, sigari e sigaretti. Dopo la prima tranche di aumenti delle sigarette, l’Agenzia dei monopoli ha comunicato ufficialmente i nuovi prezzi: ecco quali saranno.