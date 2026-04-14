Prezzo sigarette aumenta, da domani 15 aprile nuovi rincari fino a 30 centesimi: la tabella completa

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A partire da domani, 15 aprile 2026, scatta una nuova tranche di rincari per sigarette e tabacco trinciato. Lo ha annunciato l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pubblicando una tabella ufficiale con tutte le differenze di prezzo. I rincari vanno fino a 30 centesimi al pacchetto.

Da domani, mercoledì 15 aprile, scatta una nuova tranche di rincari per le sigarette, la quarta dall'inizio dell'anno. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha annunciato i nuovi prezzi pubblicando un'apposita circolare che contiene le tabelle con il livello delle accise aggiornato. Gli aumenti arrivano anche a circa 30 centesimi al pacchetto.

Come detto, è la quarta tranche dall'inizio dell'anno: finora c'è stato un rincaro al mese, ‘colpendo' ogni volta marche diverse. In questo caso vengono coinvolte sigarette e tranciato, e non, per esempio, sigari o sigaretti. Aumenta anche il prezzo di un marchio di tabacco da pipa.

Tutti gli aumenti dei prezzi delle sigarette dal 15 aprile 2026

Tra le marche di sigarette interessati dagli aumenti ci sono Jps, Peter Stuvyesant, Gauloises, Davidoff, West. Negli scorsi mesi era toccato a Lucky Strike, Marlboro, Philip Morris, Camel, Chesterflield e Winston, tra gli altri.

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Si va da 5 euro in più al chilo di accisa, che distribuiti su un pacchetto da 20 sigarette significano circa 10 centesimi al pacchetto, fino a 15 euro in più al chilo, che si traducono in 30 centesimi al pacchetto. Nessuna marca, tra quelle che subiscono un rialzo, costerà meno di 5,20 euro al pacchetto. Per alcune si sfiorano i sette euro: si arriverà a 6,80 euro per alcuni tipi di Davidoff.

Vengono coinvolti anche alcuni marchi di tabacco trinciato per sigaretta, da Horizon a Golden Virginia. In questo caso, dato che il prezzo di partenza è più alto e le confezioni sono più capienti, anche l'aumento delle accise si fa sentire di più.

In alcuni casi si parla di 12,50 euro al chilo, in altri si arriva a 20 euro al chilo. Su una confezione da 30 grammi, significa pagare 60 centesimi in più. I prezzi varieranno da 7,80 euro (le più economiche) fino a 11 euro a confezione, anche se in questo caso si tratta di pacchetti da 40 grammi.