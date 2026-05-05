Sigarette, nuovo aumento prezzi da domani 6 maggio: la tabella ufficiale dei rincari fino a 20 centesimi

Domani, mercoledì 6 maggio, scatta una nuova tranche di rincari delle accise su sigarette, sigari e altri prodotti – la quinta da inizio anno. Lo ha comunicato l’Agenzia delle dogane e dei monopoli: una circolare riporta la tabella ufficiale. Si pagherà fino a 20 centesimi in più per un pacchetto dei marchi interessati.

Arrivano nuovi rincari per sigarette e sigari. Da domani, mercoledì 6 maggio, i prezzi saliranno su una serie di marchi per effetto della decisione del governo Meloni di alzare le accise nell'ultima legge di bilancio.

È la quinta tranche di incremento dei prezzi da gennaio: si conferma che l'Agenzia procedono al ritmo di circa una al mese, anche se l'ultima era arrivata appena tre settimane fa. In questo caso, i prezzi dei marchi interessati di sigarette saliranno di circa 20 centesimi al pacchetto. Cresceranno anche i prezzi di parecchi marchi di sigari, da Davidoff ad Antico sigaro nostrano.

Tutti gli aumenti dei prezzi delle sigarette dal 6 maggio 2026: le tabelle

In questo caso, sono nove le tipologie di sigarette che vedono le accise aumentare. L'incremento è di 10 euro al chilo – quindi circa 20 centesimi al pacchetto – per Corset (nelle varietà Pink, Lilas, Marine e White) e The King Storm (100s, Ssl e classiche). Le accise saliranno solamente di 5 euro al chilo, quindi circa 10 centesimi al pacchetto, per The King Ssl White e Blue. Il range dei nuovi prezzi, per queste sigarette, va da 5,30 euro a 5,70 euro al pacchetto.

È molto più alto il numero di marchi di sigaro che vengono toccati dall'aumento. Decine di tipi, da Davidoff (con moltissime varietà diverse) ad Antico sigaro nostrano del Brenta, ma anche Bundle, Zino, Camacho e Plasencia tra gli altri.

Il prezzo dei prodotti è estremamente variabile, come è noto: ci sono pacchetti di sigari che costano 6 euro (ma per una confezione da due) e altri che arrivano a oltre mille euro, anche per pacchetti da dieci. L'impatto delle accise, quindi, è molto diverso. Basta pensare che i sigari Davidoff Royal Release Salomose 10 pagano un'accisa da 30mila euro al chilo, che da domani viene elevata a 31.600 euro al chilo.