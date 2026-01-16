Sigarette, da oggi i nuovi prezzi 2026: di quanto aumentano al pacchetto, la tabella ufficiale

Con la circolare dell’Agenzia Dogane e Monopoli entrano ufficialmente in vigore i nuovi prezzi delle sigarette, decisi dal governo con il rialzo delle accise: gli aumenti vanno fino a 30 centesimi al pacchetto. Sono coinvolti quasi 400 prodotti diversi, inclusi sigari e tabacco trinciato. Prossimamente arriveranno anche gli aumenti per gli altri marchi.

Arriva il via ufficiale agli aumenti di prezzo delle sigarette. Da oggi, venerdì 16 gennaio 2026, i tabaccai applicheranno i rincari comunicati dall'Agenzia Dogane e Monopoli con un'apposita circolare: incremento di prezzo per quasi 400 prodotti diversi. Si arriva fino a 30 centesimi in più al pacchetto, a seconda delle marche. Il motivo del rialzo dei prezzi è che il governo con l'ultima legge di bilancio ha aumentato le accise: sono già in programma anche incrementi per il 2027 e il 2028.

Quanto aumenta il prezzo delle sigarette: la tabella ufficiale dell'Agenzia dei Monopoli

Gli aumenti che entrano in vigore oggi, 16 gennaio 2026, riguardano esattamente 390 diversi prodotti, tra sigarette, sigari, tabacco trinciato e altro. In particolare, sono interessate 86 marche di sigarette e 22 di trinciati. È solamente il primo passo: nelle prossime settimane arriveranno le comunicazioni ufficiali anche per gli altri marchi. L'aumento delle accise, infatti, colpisce tutti i produttori allo stesso modo.

Il governo aveva stimato che, per quanto riguarda le sigarette, l'aumento delle accise avrebbe portato a un rincaro di 14-15 centesimi al pacchetto, in media. Per alcuni è così, mentre per altri il rialzo è anche più elevato. A titolo di esempio, per le Marlboro Gold in astuccio il prezzo diventa di 6,80 euro al pacchetto, per le Chesterfield Original in cartoccio si va a 5,50 euro, le Philip Morris Red in astuccio costano 5,80 euro. Ecco la tabella ufficiale con tutte le nuove accise e i nuovi prezzi delle sigarette per il 2026:

Per fare un confronto rispetto ai prezzi dello scorso anno, ecco quanto costavano tutte le marche di sigarette e di tabacco trinciato al 31 dicembre 2025. La lista è molto più lunga proprio perché gli aumenti che scattano da oggi non coinvolgono ancora tutti i marchi. Ecco i prezzi del 2025:

I prossimi aumenti in programma per sigarette e tabacchi

Come detto, quelli che entrano in vigore da oggi sono solo i primi rincari che interessano le sigarette e gli altri prodotti da tabaccheria quest'anno. Nelle prossime settimane arriveranno, man mano, gli aggiornamenti per tutti i marchi.

La legge di bilancio 2026, peraltro, prevede già incrementi di prezzo non solo per quest'anno, ma anche per il 2027 e il 2028. In particolare, l'anno prossimo l'esecutivo si aspetta un rialzo di 10-12 centesimi per le sigarette e di circa 15 centesimi per il trinciato. Nel 2028, invece, i prezzi dovrebbero salire di altri 13-14 centesimi per entrambi i tipi di prodotti. Nella manovra è già stata inserita una stima di come cambieranno i prezzi delle sigarette nei prossimi anni:

L’aumento dei prezzi delle sigarette nel 2027 con la manovra. Prima colonna: il prezzo oggi. Seconda colonna: il prezzo nel 2027. Terza colonna: l’aumento del prezzo rispetto a oggi.