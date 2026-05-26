Politica
video suggerito
video suggerito

Sigarette, dal 2027 possibile maxi aumento di 5 euro a pacchetto: tassa arriva in Parlamento con 50mila firme

La proposta di legge di iniziativa popolare per alzare di 5 euro il prezzo delle sigarette ha raggiunto 50mila firme. Significa che il testo verrà depositato in Parlamento. L’iniziativa mira a scoraggiare il fumo e usare gli incassi per la sanità pubblica, ed è promossa da numerosi oncologi e associazioni per la ricerca sul cancro.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
Avatar autore
A cura di Luca Pons
Immagine

In Parlamento arriva la proposta di legge per alzare il prezzo delle sigarette di 5 euro al pacchetto, da applicare sia alle sigarette ‘tradizionali' sia ai liquidi per quelle elettroniche. L'iniziativa, promossa da Aiom, Airc, Fondazione Umberto Veronesi e Fondazione Aiom, ha raggiunto le 50mila firme necessarie per una proposta di legge di iniziativa popolare. Ora il testo sarà consegnato alla Camera o al Senato, dove però non è detto che il suo iter continui.

Cosa prevede la tassa di 5 euro al pacchetto sulle sigarette

Il testo della proposta chiarisce subito che l'obiettivo è la "tutela della salute pubblica". Infatti, i soldi servirebbero per finanziare il Servizio sanitario nazionale. Se la proposta dovesse essere approvata dal Parlamento quest'anno, l'aumento di 5 euro al pacchetto scatterebbe dal 1° gennaio 2027.

Si tratterebbe di una "accisa specifica di euro 5,00" per tutti i "prodotti da fumo e da inalazione di nicotina". Si applicherebbe allo stesso modo su tutti i prodotti, a prescindere dal prezzo di partenza. Sarebbero colpiti:

Leggi anche
Stipendi statali, in arrivo mini aumenti fino a 80 euro in busta paga: gli importi in attesa dei rinnovi
  • sigarette (5 euro per ogni pacchetto da venti)
  • sigari o sigarilli
  • tabacco trinciato per arrotorale o per pipa (5 euro ogni dieci grammi)
  • tabacco riscaldato (confezioni di stick o cartucce equivalenti a venti sigarette)
  • liquido da inalazione, con o senza nicotina (5 euro ogni dieci millilitri)
  • quantità equivalenti per gli altri prodotti destinati a fumo o inalazione

Sarebbero esclusi, invece, tutti i prodotti farmaceutici che contengono nicotina o che comunque servono per smettere di fumare.

I soldi verrebbero usati per finanziare il Servizio sanitario nazionale. "Già altri Paesi Europei hanno aumentato drasticamente il prezzo delle sigarette e hanno ottenuto ottimi risultati", spiegano i promotori. In Francia il prezzo è salito da 7 a 13 euro tra il 2017 e il 2025, e la percentuale di fumatori è scesa dal 27% al 18%. In Irlanda un aumento di due euro (da 13 a oltre 15 euro) tra il 2019 e il 2025 ha causato una discesa dal 23% al 18%.

Cosa succede ora

La raccolta firme per la proposta di legge ha appena superato le 50mila sottoscrizioni. Questa è la soglia da raggiungere, fissata dalla Costituzione. L'obiettivo è arrivato con parecchio anticipo, dato che legalmente c'era tempo fino al 20 luglio per portare a termine la campagna.

Ora il testo passerà al Parlamento. Va detto che il raggiungimento delle 50mila firme non significa necessariamente che la proposta di legge sarà approvata. Anzi, non è detto nemmeno che verrà discussa da Camera e Senato. Come più volte lamentato in passato da associazioni e organizzazioni, il Parlamento spesso lascia cadere nel vuoto questo tipo di iniziative.

Non esiste una legge che obblighi i parlamentari a discutere le proposte di legge di iniziativa popolare. I regolamenti parlamentari aggiungono qualche paletto, ma si parla comunque di passaggi marginali. Insomma, i promotori (e i firmatari) dell'iniziativa dovranno continuare a tenere alta l'attenzione se vogliono che la proposta sia quantomeno discussa dalle relative commissioni parlamentari. Anche per questo la raccolta firme continuerà, per aumentare la ‘pressione' popolare sul Parlamento.

Immagine
Live
Guerra
in Iran
Gli Usa attaccano navi e siti iraniani. Pasdaran annunciano: "Abbiamo abbattuto loro drone"
Usa riducono impegno militare in Europa e nella Nato: Pentagono riduce da 4 a 3 le Brigate nel Vecchio Continente
Iran, l'ultima proposta di Teheran e il passo indietro di Trump: non siamo mai stati così vicini a un accordo
La guerra in Iran fa schizzare i prezzi: l'inflazione sale al 2,7%, cresce anche il carrello della spesa
Non abbiamo ancora capito che per la Cina Taiwan è molto più importante della guerra in Iran
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Politica
api url views