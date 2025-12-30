Manovra 2026, in diretta il voto finale alla Camera: oggi il via libera alle misure su pensioni, Irpef e rottamazione cartelle

In diretta la Manovra 2026 alla Camera per l'approvazione definitiva della legge di bilancio: alle 11 in diretta televisiva le dichiarazioni di voto, mentre il voto finale è atteso alle ore 13. Tutte le novità in arrivo, dalle pensioni al taglio Irpef, passando per i nuovi bonus, rottamazione quinquies delle cartelle e gli aumenti di stipendio.
L'iter si chiude dopo settimane concitate, in cui il governo Meloni è intervenuto più volte per cambiare il testo anche in modo radicale. Ma ora i dibattiti sono finiti. Con il voto di oggi a Montecitorio si chiude definitivamente l'iter della legge di bilancio per il 2026.
Le norme cancellate dalla legge di bilancio
L'iter della manovra 2026 è stato particolarmente complicato. La legge di bilancio partiva con pochi fondi a disposizione: circa 18 miliardi di euro. Alla fine, ne richiederà 22. Nel mezzo ci sono stati due grossi interventi del governo: un primo maxi-emendamento aveva proposto anche un'ulteriore stretta sulle pensioni. Ma, dopo l'opposizione interna della Lega, quel testo è stato sostanzialmente cancellato. Ne è stato presentato un secondo, che ha introdotto misure rivolte soprattutto alle imprese, andando a prendere altrove i soldi necessari.
Cosa succede oggi alla Camera per l'approvazione della legge di bilancio
La gran parte dei lavori è già completata. Nella notte è andata avanti la discussione sugli ultimi ordini del giorno. La seduta ripartirà alle 9.30. Poi, alle ore 11, dovrebbero iniziare le dichiarazioni di voto in diretta tv. Terminato anche quest'ultimo passaggio, ci sarà la votazione finale della Camera che trasformerà la manovra in legge.
Dove seguire in diretta l'approvazione finale alla Camera della Manovra 2026
L'approvazione si potrà seguire in diretta dallo streaming ufficiale della Camera e dal sito di Fanpage.it. In più, a partire dalle ore 11 sono previste le dichiarazioni di voto finali. Questa sezione del dibattito, seguita dalla votazione, sarà trasmessa anche in diretta televisiva su Rai 1.
Oggi il via libera alla Manovra 2026 alla Camera, news in diretta sull'approvazione
Oggi, lunedì 30 dicembre 2025, la Camera dei deputati voterà il via libero definitivo alla manovra 2026. L'iter si chiude dopo settimane concitate, in cui il governo Meloni è intervenuto più volte per cambiare il testo anche in modo radicale. Ma ora i dibattiti sono finiti. Entro le ore 13 la procedura sarà chiusa con l'ultima votazione.