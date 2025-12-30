Manovra 2026, in diretta il voto finale alla Camera: oggi il via libera alle misure su pensioni, Irpef e rottamazione cartelle

L'iter della manovra 2026 è stato particolarmente complicato. La legge di bilancio partiva con pochi fondi a disposizione: circa 18 miliardi di euro. Alla fine, ne richiederà 22. Nel mezzo ci sono stati due grossi interventi del governo: un primo maxi-emendamento aveva proposto anche un'ulteriore stretta sulle pensioni. Ma, dopo l'opposizione interna della Lega, quel testo è stato sostanzialmente cancellato. Ne è stato presentato un secondo, che ha introdotto misure rivolte soprattutto alle imprese, andando a prendere altrove i soldi necessari.