Bonus mamme lavoratrici, nel 2026 vale 720 euro: chi potrà averlo e come fare domanda

Nel 2026, il bonus madri lavoratrici vale 720 euro netti. L’importo è aumentato rispetto all’anno scorso, mentre i requisiti sono gli stessi. Reddito sotto i 40mila euro e almeno due figli, di cui il più piccolo sotto i dieci anni (o minorenne, se ci sono tre o più figli). La somma sarà erogata in un’unica soluzione a dicembre 2026.

Immagine di repertorio.

Il bonus mamme lavoratrici 2026 viene confermato e potenziato, con la legge di bilancio. La misura lanciata dal governo Meloni per dare un leggero aiuto economico alle donne con figli a carico nel mondo del lavoro varrà 60 euro per ogni mese lavorato, quindi fino a 720 euro. Soldi netti che saranno erogati tutti a dicembre 2026. Bisogna avere almeno due figli a carico per richiedere il bonus. Le modalità per fare domande saranno le stesse di quest'anno, anche se al momento non c'è ancora la possibilità di farlo.

Chi può ottenere il bonus mamme lavoratrici 2026

La nuova manovra chiarisce che possono ottenere il bonus mamme lavoratrici 2026:

le lavoratrici madri dipendenti (non le lavoratrici domestiche)

(non le lavoratrici domestiche) le lavoratrici madri autonome, che siano iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome

Per quanto riguarda il requisito del numero di figli, è obbligatorio avere:

due figli a carico (in questo caso il più piccolo deve avere meno di dieci anni di età), oppure

a carico (in questo caso il più piccolo deve avere meno di dieci anni di età), oppure tre o più figli a carico (in questo caso il più piccolo deve essere minorenne)

Se il figlio più piccolo compie dieci (o diciotto) anni nel 2026, il bonus sarà comunque valido fino al mese del compleanno. In più, c'è un requisito economico. Il reddito da lavoro non deve superare i 40mila euro all'anno.

Attenzione: per le madri lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato, che hanno tre o più figli a carico, è già disponibile un'altra misura. Si tratta di un'esenzione totale dai contributi, che può portare fino a 3mila euro all'anno. Questo aiuto sarà ancora in vigore fino a fine 2026, dunque chi si trova in questa situazione quest'anno non ha accesso al bonus mamme da 720 euro, perché può approfittare di quello più ‘ricco'.

Quanto vale il bonus mamme e quando arriva

Il bonus mamme lavoratrici 2026 vale 60 euro al mese, per ogni mese (o anche frazione di mese) in cui si è lavorato. Questo significa che, per chi lavora tutto l'anno, l'importo complessivo è di 720 euro. Per chi, per esempio, è disoccupata fino a febbraio e inizia a lavorare a marzo, quindi per dieci mesi fino a dicembre, l'assegno varrà 600 euro.

La somma in questione è esentasse, quindi si intasca netta, senza pagare alcuna imposta. E non viene tenuta in conto quando si calcola l'Isee.

È già deciso anche quando arriveranno i soldi: a dicembre 2026, in un'unica soluzione. Lo scorso anno, il bonus avrebbe dovuto arrivare mese per mese, ma alla fine – in parte anche per i molti ritardi – il governo aveva optato per un pagamento unico a fine anno. Modalità che sarà riproposta anche nel 2026.

Come fare domanda all'Inps

Sulle modalità esatta per fare domanda bisognerà aspettare indicazioni più specifiche dell'Inps. Dato che il bonus sarà erogato a dicembre, è probabile che una circolare sul tema arriverà più avanti nel corso dell'anno.

Per avere un'idea, basta guardare a come è stata la procedura per fare richiesta quest'anno. Dalla pagina dedicata dell'Inps (che al momento non è ancora stata aggiornata per il 2026), c'era tempo fino a 40 giorni dalla pubblicazione dell'apposita circolare. Anche nel 2026, quindi, è probabile che bisognerà aspettare un documento ufficiale, per poi accedere al portale Inps e presentare la propria domanda.

Peraltro, fino al 31 gennaio 2026 si può ancora fare domanda per il bonus mamme lavoratrici 2025, che valeva 480 euro. Può farlo chi ha maturato i requisiti necessari in una data tra il 9 e il 31 dicembre 2025.