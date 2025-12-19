Bonus mamme 2025, oggi il pagamento fino a 480 euro: chi può ancora fare domanda all’Inps e come

Oggi l’Inps ha completato il pagamento del bonus mamme lavoratrici 2025, rivolto alle donne con almeno due figli: l’assegno vale fino a 480 euro. Chi matura i requisiti entro il 31 dicembre 2025 ha ancora alcune settimane per fare domanda, fino al 31 gennaio 2026. È necessario, però, rispettare i paletti di reddito.

Il bonus mamme lavoratrici 2025 inizia ad arrivare alle beneficiarie: l'Inps ha comunicato che ha completato oggi, venerdì 19 dicembre, il pagamento a oltre 580mila donne che avevano fatto domanda. Ma c'è ancora tempo fino al 31 gennaio 2026 per presentare la propria richiesta, se si maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2025, e ottenere il bonus fino a 480 euro a febbraio. È necessario avere due figli a carico, un reddito al di sotto dei 40mila euro, e un contratto da dipendente o un'attività da lavoratrice autonoma.

Quando arrivano i soldi del bonus mamme e le scadenze per fare domanda

Innanzitutto, va chiarito che restano ancora delle domande in sospeso. L'Inps ha completato la maggior parte dei pagamenti – circa 580mila – ma le richieste complessive arrivate finora sono circa 675mila. Significa che ci sono circa 100mila potenziali beneficiarie che hanno già presentato la loro domanda, e ora attendono l'erogazione del bonus. Non aver ottenuto il pagamento finora non significa essere state escluse.

In più, è ancora possibile fare richiesta all'Inps. Chi matura i requisiti previsti entro il 31 dicembre 2025, infatti, avrà tempo fino al 31 gennaio 2026 per completare la procedura e presentare la domanda. Se lo fa entro le scadenze, e naturalmente se ha davvero i requisiti indicati, l'Inps effettuerà il pagamento entro il mese di febbraio.

Come si calcola l'importo del bonus mamme 2025

L'Inps ha completato oggi il pagamento a 580.238 madri lavoratrici che avevano fatto richiesta. In media, l'Istituto ha erogato circa 417 euro a testa.

L'importo massimo è di 480 euro: questo spetta a chi ha lavorato per tutto l'anno. Chi invece ha avuto delle interruzioni, o ha iniziato a lavorare più avanti nel corso del 2025, può ottenere una somma pari a 40 euro al mese. Questi soldi sono esentasse, quindi vengono intascati netti, senza andare a far parte del reddito imponibile.

Chi può ottenere il bonus mamme 2025

Il bonus mamme lavoratrici 2025 è rivolto alle donne che rispettano tre requisiti fondamentali. Il primo riguarda i figli a carico. Il secondo il tipo di lavoro svolto. E il terzo il reddito complessivo.

Le beneficiarie possono ottenere il bonus se hanno due figli a carico, a patto che il più piccolo abbia al massimo dieci anni di età. Per le lavoratrici che hanno tre o più figli, il limite d'età si alza: basta che il più piccolo abbia meno di diciotto anni. Sono escluse del tutto, invece, le donne che hanno un solo figlio.

C'è poi il requisito che riguarda il tipo di lavoro. Possono accedere alla misura tutte coloro che hanno un contratto da dipendente, nel settore privato o anche nel pubblico. Non importa la durata del contratto (a tempo determinato o fisso) e neanche la tipologia (intermittente, in somministrazione…). Non possono però fare domanda le lavoratrici domestiche.

Infine, il reddito. La somma di tutti i redditi da lavoro ottenuti non devono superare i 40mila euro. Se si rispettano tutti questi tre requisiti, è possibile fare domanda.