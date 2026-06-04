Prezzi sigarette, nuovo aumento da domani 5 giugno: per le elettroniche scatta lo sconto di 50 centesimi

Da venerdì 5 giugno entra in vigore un nuovo aumento delle accise che coinvolge alcune marche di sigarette. L’incremento vale circa 10-20 centesimi al pacchetto. Allo stesso tempo, si abbassano le accise su alcuni marchi di sigarette elettroniche a tabacco riscaldato: in questo caso, il prezzo scende di circa 50 centesimi al pacchetto. Ecco l’elenco completo.

Un nuovo incremento nel prezzo delle sigarette si accompagna, per la prima volta dall'inizio dell'anno, anche a un taglio. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha infatti comunicato che da domani, venerdì 5 giugno, entrerà in vigore un nuovo aumento delle accise su alcuni marchi di sigarette. La lista, va detto, è piuttosto breve: sono inclusi sei marchi, riconducibili a due produttori.

La novità rispetto ai vari aumenti varati da inizio anno è che è in programma anche uno sconto. Questo non riguarda le sigarette tradizionali, né il tabacco trinciato o i sigari, ma le cosiddette sigarette elettroniche. Per la precisione, nel linguaggio tecnico si parla dei tabacchi da inalazione senza combustione.

Sigarette, le marche che aumentano di prezzo dal 5 giugno 2026

Per quanto riguarda i rincari, come detto, l'elenco non è lungo. A partire da venerdì 5 giugno si registrerà un aumento tra i 10 e i 20 centesimi al pacchetto per questi marchi:

Elixyr Red (10 centesimi in più al pacchetto)

Elixyr Blue (10 centesimi in più al pacchetto)

Elixyr+ (10 centesimi in più al pacchetto)

Elixyr+ X-Type (10 centesimi in più al pacchetto)

Che (20 centesimi in più al pacchetto)

Che Original Blue (20 centesimi in più al pacchetto)

L'incremento segue gli altri già introdotti dall'inizio dell'anno, con una media di uno al mese da gennaio a giugno. È l'effetto dell'ultima legge di bilancio varata dal governo Meloni, in cui l'esecutivo ha previsto degli incrementi graduali. Anche perché, sullo sfondo, resta in lavorazione la proposta europea di aumentare le accise sui tabacchi in modo significativo. Alzarle leggermente oggi, quindi, significa evitare un balzo improvviso in futuro.

Lo sconto sulle sigarette elettroniche

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha anche comunicato una variazione delle accise che, in pratica, porta a uno sconto. La misura non riguarda le sigarette tradizionali, ma un settore che viene ancora tassato in modo decisamente diverso: le cosiddette sigarette elettroniche con tabacco riscaldato.

Le marche di sigarette tradizionali citate in precedenza arriveranno a scontare un'accisa da circa 270 euro al chilo (un chilo equivale all'incirca a mille sigarette). Per le sigarette elettroniche in questione, invece, l'accisa scende da 275 euro a 250 euro ogni mille sigarette. Il conto è semplice: per un pacchetto da 20 pezzi, si tratta di uno sconto da 50 centesimi.

Gli effetti si vedranno su:

Virto sticks Azure tobacco

Virto sticks Balanced tobacco

Virto sticks Classic tobacco

Virto sticks Copper tobacco

Virto sticks Signature tobacco

Virto sticks Silver tobacco

Virto sticks Blue tobacco

L'elenco ufficiale delle nuove accise sui tabacchi dal 5 giugno

Ecco l'elenco ufficiale, pubblicato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la variazione delle accise sui tabacchi che entrerà in vigore a partire da venerdì 5 giugno. Include la marca, l'accisa complessiva prima e dopo la variazione, e anche il prezzo finale di ciascun pacchetto dopo il cambio di prezzo.