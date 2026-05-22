Accise carburanti, oggi scade il taglio sui prezzi di benzina e gasolio: si va verso la proroga, gli scenari

Oggi, venerdì 22 maggio, scade il taglio delle accise. Il governo ha assicurato che sarà prorogato. Senza un rinnovo i prezzi di diesel e benzina rischiano rincari. Non è chiaro però se lo sconto resterà invariato o sarà rimodulato.

Oggi, venerdì 22 maggio, scade il taglio delle accise. Senza una proroga i prezzi di benzina e gasolio rischiano i rincari. Negli scorsi giorni il governo si è messo a lavoro per trovare delle coperture e diversi esponenti del governo, tra cui il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, hanno assicurato che lo sconto sarà rinnovato. Non è chiaro però se rimarrà della stessa entità o verrà rimodulato. Il decreto dovrebbe approdare in Consiglio dei ministri oggi. Atteso anche l'incontro a Palazzo Chigi con le organizzazioni dell'autotrasporto per scongiurare lo sciopero dei camionisti.

Il 22 maggio scade il taglio delle accise sui carburanti: le aliquote fino ad oggi

Il 1° maggio il governo ha prorogato la riduzione delle componenti fiscali di diesel e benzina ma ha modificato le aliquote rispetto ai tagli precedenti. Con il primo taglio, varato lo scorso 18 marzo, le accise sui carburanti erano scese da 0,673 euro al litro a 0,473 euro al litro. La misura era stata rinnovata fino a fine aprile, senza modifiche. L'ultima proroga invece ha confermato il taglio sul diesel, del valore di circa 20 centesimi al litro (più Iva), mentre quello sulla benzina si è abbassato a 5 centesimi al litro (più Iva). Ad oggi quindi, le accise sulla verde valgono 0,623 euro, quelle sul gasolio 0,473 euro al litro.

I dati Mimit sui prezzi di benzina e gasolio alla pompa

Il taglio sulle accise ha permesso di contenere i rincari su diesel e benzina ma i prezzi alla pompa sono rimasti alti. Gli ultimi dati disponibili dell'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mister Prezzi), risalenti a ieri e che verranno aggiornati in giornata, riportano che il prezzo medio della benzina è di 1,966 euro al litro, mentre per il diesel si sale a 1,978 euro al litro. In autostrada il gasolio (Self) viaggia sui 2,068 euro al litro. Sempre sulla rete autostradale, la benzina (Self) costa 2,049 euro al litro.

Verso la proroga del taglio delle accise, cosa può succedere ai prezzi di benzina e gasolio

In questi giorni gli uffici dei ministeri competenti – dai Trasporti all'Economia passando per la Sicurezza energetica – sono stati impegnati nella ricerca di risorse per sostenere una nuova proroga. Il taglio delle accise sui carburanti infatti è una misura molto onerosa a cui si aggiungono gli aiuti nei confronti delle imprese dell'autotrasporto tramite il credito d'imposta. Parliamo di più di cento milioni di euro a settimana. "Centinaia di milioni di euro sia a sostegno delle accise che dell'autotrasporto ma non potremo andare avanti oltre solo con risorse interne", ha dichiarato Salvini sollecitando una risposta da parte dell'Ue sulla richiesta italiana di derogare il patto di stabilità anche per le spese energetiche, oltre che per la difesa.

Ad ogni modo, sembra che una proroga ci sarà. "Il decreto sulle accise è pronto", da detto il ministro. "Abbiamo convocato le associazioni degli autotrasportatori e in coda ci sarà il Consiglio dei ministri. Li abbiamo convocati non per fare due chiacchiere ma per mettere a terra i primi interventi", ha aggiunto. Una conferma arriva anche dal Mef, a lavoro sulle coperture. "Il governo interverrà probabilmente ancora una volta, per aiutare le famiglie e le imprese", ha assicurato il vicepremier Antonio Tajani.

Resta da capire se l'importo resterà invariato. Su questo gli uffici tacciono. Molto dipenderà delle risorse a disposizione per rifinanziarlo. Una rimodulazione al ribasso però potrebbe provocare una nuova impennata nei prezzi, con il gasolio che potrebbe superare di molto i 2 euro al litro.