video suggerito

Stipendi, a marzo 2025 saranno più bassi: come cambiano le buste paga e per chi con addizionali e Irpef A marzo i lavoratori dipendenti subiranno una diminuzione dell’importo netto in busta paga a causa dell’applicazione delle addizionali comunali e regionali, che si sommano all’Irpef. Questo effetto si verifica perché, oltre al saldo dell’anno precedente, scatta anche la trattenuta dell’acconto per l’anno in corso. L’impatto dipenderà dal Comune di residenza. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Francesca Moriero

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

A marzo molti lavoratori dipendenti vedranno una diminuzione dell'importo netto in busta paga: questo avviene perché, oltre alle normali trattenute fiscali, si aggiunge l'acconto per le addizionali comunali, che si somma al saldo dell'anno precedente. Il risultato è una doppia trattenuta che abbassa l'importo in busta paga rispetto ai mesi precedenti. L'impatto varia in base al Comune di residenza e riguarda anche le pensioni. Ecco cosa cambia e come calcolare la differenza.

Perché gli stipendi di marzo saranno più bassi: l'acconto 2025 in busta paga

Nel cedolino di marzo i lavoratori vedranno l'aggiunta della trattenuta dell'acconto per il 2025, oltre al saldo del 2024. Questo comporta una doppia imposizione che riduce ulteriormente l'importo netto in busta paga. A dicembre, invece, queste trattenute non vengono applicate, rendendo così l'ultimo stipendio dell'anno più alto.

Come funzionano le addizionali comunali e regionali

Il datore di lavoro, in qualità di sostituto d'imposta, trattiene dalla busta paga sia l'Irpef sia le addizionali locali, con due modalità:

Leggi anche Perché gli stipendi delle donne in Italia sono più bassi del 20% rispetto a quelli degli uomini

Addizionale regionale: trattenuta da gennaio a novembre per il saldo dell'anno precedente;

Addizionale comunale: trattenuta sia in saldo (da gennaio a novembre) sia in acconto (da marzo a novembre).

Il cambiamento dello stipendio dipenderà dal Comune

L'impatto della trattenuta dipenderà dal Comune di residenza, poiché le addizionali comunali variano tra lo 0,2% e lo 0,8% del reddito imponibile, con alcune eccezioni come Roma (0,9%).

L'esempio su uno stipendio di un lavoratore di Roma

Un lavoratore con stipendio lordo di 30mila euro annui pagherà 270 euro di addizionale comunale all'anno, così suddivisi:

Acconto (30%): trattenuto da marzo a novembre (~10 euro al mese);

Saldo (70%): trattenuto da gennaio a novembre (~16 euro al mese).

A marzo, con la doppia trattenuta, lo stipendio sarà inferiore di circa 10 euro rispetto a febbraio.

L'esempio su uno stipendio di un lavoratore di Milano

Un lavoratore con stipendio lordo di 50mila euro annui pagherà 400 euro di addizionale comunale all’anno:

Saldo (gennaio-novembre): ~26 euro al mese;

Acconto (marzo-novembre): ~13 euro al mese.

A marzo, la busta paga sarà più leggera di circa 13 euro rispetto a febbraio.

Anche le pensioni subiscono la trattenuta

Le stesse regole si applicano anche ai pensionati: ad esempio, un pensionato residente a Roma con un assegno lordo di 1.500 euro pagherà 162 euro annui di addizionale comunale, con una trattenuta di circa 5,40 euro al mese da marzo a novembre.

A Milano, invece, un pensionato con una pensione lorda di 2.500 euro pagherà circa 8 euro al mese. Il cedolino di marzo 2025 è già consultabile nel cassetto previdenziale online dal 20 febbraio, mentre i pagamenti seguiranno invece il calendario Inps:

Dal 1° marzo: ritiro in contanti presso Poste Italiane (secondo calendario alfabetico);

Dal 3 marzo: accredito su conti correnti bancari e postali.

Dal primo marzo si potrà eseguirei il ritiro in contanti presso Poste Italiane.