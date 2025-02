video suggerito

L'Italia ha gli stipendi reali più bassi di tutti i grandi Paesi Ue: la classifica I dati Eurostat – aggiornati al 2023 – mostrano che in Italia gli stipendi reali sono più bassi rispetto a tutti gli altri grandi Paesi dell'Ue: Spagna, Germania, Francia e anche diversi altri Stati ci superano. Il dato tiene conto anche del costo della vita.

A cura di Luca Pons

Immagine di repertorio

L'Italia è il grande Paese europeo in cui gli stipendi reali sono più bassi. Il dato è fornito dall'Eurostat, e risale al 2023. Vanno meglio dell'Italia la Spagna, la Francia, la Germania, ma anche Stati più piccoli come gli Stati scandinavi, il Belgio, l'Irlanda, l'Austria.

La classifica non tiene conto dei redditi di per sé, e neanche dello stipendio netto dopo aver pagato le tasse, ma del potere d'acquisto. Insomma, si misura quanto le persone riescono ad acquistare con uno stipendio medio. La statistica è riferita alle persone single e senza figli a carico.

I numeri non sono espressi in euro (anche perché nella classifica rientrano anche Paesi che non usano questa moneta), ma in Pps. Il Purchasing power standard è sostanzialmente una moneta inventata, che viene utilizzata in questi calcoli per paragonare anche Stati in cui si usano valute diverse. Come suggerisce il nome (dall'inglese: "Standard di potere d'acquisto"), i Pps si misurano sulla base di quanto si può acquistare.

Ad esempio, con 100 Pps in Svizzera (il primo Paese della classifica) si compra lo stesso prodotto che si può comprare con 100 Pps in Slovacchia (all'ultimo posto). Perciò, quando si dice che in Svizzera lo stipendio medio è di 47mila Pps, mentre in Slovacchia è poco meno di 15mila Pps, significa non solo che si guadagnano meno soldi, ma che lo stipendio medio permette di comprare molti meno prodotti e servizi.

Fatta questa promessa, gli stipendi in Italia hanno un potere d'acquisto ben più basso rispetto ai grandi Paesi europei. La media dell'Ue è di 27.500 Pps circa. L'Italia si piazza nettamente al di sotto, con 24mila.

La mappa realizzata da Eurostat con i dati sul potere d'acquisto di tutti i Paesi Ue

La Spagna è lo Stato più vicino a noi, con 24.500 circa. Bisogna salire parecchio per trovare la Francia, con 28.500. E ancora più su si trova la Germania, con 35mila Pps. Come detto, questo non significa che in Italia si guadagnino meno soldi (anche se è così), ma che lo stipendio medio permette di acquistare meno prodotti, cioè il suo potere d'acquisto è decisamente più basso.

Questa è la classifica con i primi sei Paesi:

Svizzera: 47.500 Pps circa

Paesi Bassi: 39mila Pps circa

Norvegia 36mila Pps circa

Lussemburgo: 36mila Pps circa

Austria: 35mila Pps circa

Germania:35mila Pps circa

Allargando ai Paesi Ocse, seguono gli Stati Uniti con 34mila Pps. Poi Turchia, Belgio, Irlanda, Svezia, Finlandia, Francia, Danimarca, Giappone, Cipro e la già citata Spagna. Solo a questo punto della classifica si piazza l'Italia. Peggio di noi, per potere d'acquisto, danno diversi Paesi dell'Europa centrale e orientale, oltre a Malta, Grecia (20mila Pps) e Portogallo (19mila). Insomma, che sia perché gli stipendi sono più alti, o perché la vita costa meno, in buona parte degli Stati dell'Ue – e in tutti i grandi Paesi – uno stipendio medio permette di vivere meglio che in Italia.