Spostamenti tra Regioni a Natale 2021, quando serve il green pass in zona gialla e bianca: le regole Tra zona gialla e zona bianca ci sono delle piccole differenze, ma non per quanto riguarda gli spostamenti tra Regioni e Comuni. Ecco come ci si può muovere e dove si può andare durante le vacanze di Natale.

A cura di Tommaso Coluzzi

Cambiano i colori delle Regioni e, di conseguenza, cambiano anche alcune regole. L'Italia è divisa tra zona bianca e zona gialla e resterà in questa condizione almeno fino a Natale. Da qualche settimana il governo ha pubblicato le Faq, sotto forma di tabella, per chiarire tutti i dubbi sulle nuove regole: a partire dagli spostamenti tra Regioni bianche e gialle. In questo modo è stato spiegato punto per punto qual è il green pass necessario per gli spostamenti (se il super o il base) o dove non è proprio obbligatoria la certificazione verde. Tra zona bianca e zona gialla, però, le regole sono praticamente identiche: la differenza sostanziale riguarda la mascherina all'aperto, che in giallo torna a essere obbligatoria, ma per quanto riguarda gli spostamenti non ci sono praticamente distinzioni.

Spostamenti tra Regioni in zona gialla, le regole per Natale e Capodanno

Tra Natale e Capodanno milioni di italiani si sposteranno per raggiungere le famiglie o gli amici, ma ci sono delle regole da rispettare per attraversare i confini regionali. Con il proprio mezzo privato, come l'automobile o la moto, non c'è alcun tipo di certificazione verde richiesta, mentre chi utilizza i mezzi pubblici, dai treni ai pullman a lunga percorrenza agli aerei, dovrà avere il green pass base (quello ottenibile anche con il tampone). Le regole sugli spostamenti, che si tratti di Regioni gialle o bianche, non cambiano.

Serve il super green pass per spostarsi tra Regioni gialle?

Il super green pass non è necessario per gli spostamenti tra Regioni gialle. La certificazione verde rafforzata, infatti,è richiesta per altre attività, ma non per gli spostamenti. Sui mezzi pubblici verrà richiesto il green pass base, che può essere ottenuto anche con il test diagnostico negativo, mentre se ci si sposterà con il proprio mezzo privato non verrà richiesta nessuna certificazione.

Serve il tampone per spostarsi tra Regioni a Natale?

Per chi si sposta tra Regioni – gialle o bianche che siano – con il proprio mezzo di trasporto non è previsto alcun tipo di test o certificazione verde. Il discorso è diverso, invece, per chi utilizza i mezzi pubblici: in questo senso il tampone è previsto per ottenere il green pass base per salire su pullman, treni o aerei. Ciò non toglie che, in caso di green pass ottenuto per vaccinazione o guarigione dal Covid, sarà valido quello.

Le regole per spostarsi in auto e moto

La regola sulle persone non conviventi in auto insieme è ancora in vigore. Se si fa parte dello stesso nucleo familiare non c'è problema, ma se si tratta di persone esterne bisogna rispettare il distanziamento in macchina. Il guidatore deve stare davanti da solo e possono salire a bordo fino a due persone per ogni fila dietro di lui. Quindi, nel caso di una classica cinque posti, si può stare in tre in tutto compreso chi guida. Uno davanti al volante e due dietro. Tutti, ovviamente, con la mascherina.