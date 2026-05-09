Sondaggi politici, Vannacci strappa voti al centrodestra (ancora in calo): Futuro Nazionale è al 4%

Roberto Vannacci continua a essere un problema per il centrodestra. La maggioranza cala nei consensi, principalmente trainata dal crollo della Lega. Tuttavia anche Fratelli d'Italia registra una flessione. Nel frattempo, Futuro Nazionale, a pochi mesi dal suo debutto politico, mantiene un solido 4%. Tutto sommato il gradimento nei confronti di Meloni regge. La premier è in testa alle preferenze con il 38%. Ecco il sondaggio di Demos.

Le intenzioni di voto

Partito dal 26% alle elezioni Politiche del 2022, Fratelli d'Italia visto i suoi consensi crescere in questi anni, raggiungendo il 28,8% alle Europee del 2024 e toccando il suo picco massimo nelle stime di settembre 2025 con ben il 29,8%. Tuttavia, dallo scorso marzo, dopo la sconfitta al referendum, il partito di Meloni pare in affanno. In questo momento, nella rilevazione realizzata dall'Istituto per Repubblica, si attesta al 28,6%.

All'interno della maggioranza è ormai evidente il ridimensionamento della Lega, sorpassata da Forza Italia. Il Carroccio si ferma al 7,8% dopo un arretramento prolungato, sia rispetto al 9% ottenuto alle Europee, sia rispetto all'8,8% delle politiche. Gli azzurri invece, sono stimati all'8%. Seppur in lieve calo riescono a mantenere il proprio peso se paragonati all'8,1% del 2022.

Il Partito Democratico, dopo il deludente 19,1% delle politiche, è riuscito a recuperare terreno fino a toccare il 24,1% delle europee. Nei mesi successivi ha subito una flessione e ora si colloca al 21,5%.

Il Movimento 5 Stelle, uscito fortemente penalizzato dal test delle europee, con un drastico crollo al 10% (cinque punti in meno rispetto al 15,4% del 2022), è poi gradualmente risalito fino al 13%.

La crescita più rilevante è quella di Alleanza Verdi-Sinistra. Partita dal 3,6% nel 2022, ha avuto un exploit alle europee e oggi si piazza su un rassicurante 5,8%.

Resta particolarmente interessante il posizionamento di Futuro nazionale. Il movimento di Vannacci ha debuttato da poco nello scenario politico ed è già al 4%. Il suo ingresso ha modificato gli equilibri degli schieramenti, erodendo consensi al centrodestra.

Più in fondo troviamo i partiti più piccoli: Azione si posiziona al 3,5%, sostanzialmente stabile. Italia Viva ha perso consensi rispetto a un anno fa e ora si ferma al 2% (contro il 2,5% di un anno fa), mentre +Europa fluttua intorno al 2,1%. Le tre formazioni, che alle politiche si erano presentate unite all'interno del Terzo Polo, viaggiano ora separatamente e si trovano vicine alla soglia minima di sbarramento.

Il consenso di Meloni regge, quello di Salvini precipita

Al netto del calo del suo partito, il gradimento verso Giorgia Meloni mostra una crescita, passando dal 37% di settembre 2025 al 38% di consensi. Al secondo posto segue Giuseppe Conte, stabile al 35%. Più distanti gli altri leader politici. Antonio Tajani accusa un forte colpo, scendendo dal 32% al 25%. È seguito da Emma Bonino ed Elly Schlein, che si posizionano entrambe al 24% (in calo rispettivamente dal 28% e dal 26% dell'anno prima).

Roberto Vannacci sfida i rivali con il 20%, appaiandosi a Nicola Fratoianni (sceso dal 23% al 20%) e staccando di un soffio Carlo Calenda, arretrato al 19% (dal 22%).

Matteo Salvini registra un crollo di popolarità, in linea con l'andamento dei consensi del suo partito. Il segretario della Lega perde ben 8 punti percentuali, precipitando dal 25% al 17%. In discesa anche Angelo Bonelli e Matteo Renzi: entrambi arretrano di 9 punti percentuali e si piazzano rispettivamente, al 14% e al 12%. Chiude la graduatoria il fondatore del M5S Beppe Grillo, che raccoglie appena il 10% (contro il 17% di qualche mese fa).