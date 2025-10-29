Sondaggi politici, salgono Fratelli d’Italia e Pd, scende la Lega: chi vince

Salgono FdI e Pd, con il primo largamente avanti sul secondo. FI sale e raggiunge la Lega, in calo. Stabile il M5s. Ecco l’ultimo sondaggio politico di Lab21.

Salgono Fratelli d'Italia e Partito democratico, con il primo largamente avanti sul secondo. Cala la Lega, che viene raggiunta da Forza Italia. Stabile il Movimento 5 Stelle. Vediamo chi vince e chi perde secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'Istituto Lab21.

Il borsino dei partiti

Fratelli d'Italia è al 30,4%. La sua crescita non si arresta: in questa rilevazione l'incremento è lieve, dello 0,1%, ma si inserisce all'interno del trend positivo che in questi tre anni ha visto i consensi di FdI salire sempre di più e distanziarsi dai suoi avversari con ampio margine.

Il più "vicino" è il Partito democratico, che comunque resta parecchio distante. Anche i dem sono cresciuti, ma non abbastanza da colmare lo stacco con FdI. Attualmente il partito di Elly Schlein raccoglie il 19,8% (+0,1%).

Il Movimento 5 Stelle invece, è stabile al 12,1%. A distanza di pochi punti troviamo Lega e Forza Italia, di nuovo appaiate. Il partito di Matteo Salvini è calato (-0,2%) all‘8,8%; di contro, gli azzurri di Antonio Tajani ha recuperato un decimo raggiungendo la stessa posizione. In questi giorni i due alleati sono tornati a discutere sull'oramai nota questione del contributo da parte delle banche. Per FI tassare gli extraprofitti degli istituti di credito per finanziare la manovra è impensabile, per la Lega è la strada da percorrere. Anzi, addirittura il Carroccio spinge per chiedere di più rispetto alle cifre concordate finora. Vedremo che effetto avranno queste tensioni sui consensi della maggioranza. Per il momento, il centrodestra raccoglie il 48% delle preferenze.

Nel centrosinistra, il gradimento verso Pd, M5s e Alleanza Verdi- Sinistra (che nei sondaggi è data al 5,9%) è del 37,8%, ma la percentuale sale, al 47,5% (vicinissima ai numeri del centrodestra), se si considerano anche i voti ad Azione, Italia Viva e +Europa. Questi tre partiti raccolgono rispettivamente il 3,1% (-0,1%), il 2,6% (-0,2%) e il 2,4% (+0,1%).

La fiducia nei ministri del governo Meloni

C'è anche la classifica della fiducia ai ministri del governo Meloni. Al primo posto la ministra del Lavoro Marina Calderone, con un gradimento del 52,8%, seguita dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in calo al 52%. In terza posizione troviamo il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che raccoglie il 51,4%. Subito dopo, al 51% il capo della Farnesina, Antonio Tajani, e a parimerito, con il 50,7%, i titolari dell'Economia e dell'Ambiente, Giancarlo Giorgetti e Gilberto Pichetto Fratin.

La ministra dell'Università e della ricerca, Anna Maria Bernini, raccoglie il 50,6% ed è stabile, mentre cala il ministro dello Sport, Andrea Abodi, con il 50,5%. La fiducia nei confronti del capo del Viminale, Matteo Piantedosi, è al 50,4%, mentre quella nei confronti di Orazio Schillaci, ministro della Salute, è al 50,3%. Chiudono la classifica, entrambi con il 50,2% di gradimento, il Guardasigilli Carlo Nordio e il ministro della Cultura Alessandro Giuli.