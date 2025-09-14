Politica
video suggerito
video suggerito

Sondaggi politici, sale il consenso di Fratelli d’Italia e M5s: chi è crollato

Nell’ultimo anno FdI e M5s hanno rafforzato il loro consenso, mentre quello del Pd è calato. Sale anche la fiducia verso il governo Meloni, anche se chi non si fida resta la maggioranza. Ecco nel dettaglio l’ultimo sondaggio Dire-Tecné.
Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora
A cura di Giulia Casula
0 CONDIVISIONI
Immagine

Nell'ultimo anno Fratelli d'Italia e Movimento 5Stelle hanno rafforzato il loro consenso, diversamente dal Partito democratico che ha perso terreno. È il quadro che emerge dall'ultimo sondaggio di Dire-Tecnè. Vediamo nel dettaglio chi è crollato e chi ha guadagnato voti.

Il borsino dei partiti

Si conferma la crescita di Fratelli d'Italia che negli ultimi dodici mesi è passato dal 29% al al 30,2%. Resta quindi il partito più forte, in ampio vantaggio su tutti gli altri. Inclusi i suoi alleati, che salvo piccole variazioni durante l'anno, non sono cresciuti granché. Forza Italia passa dal 10,9% all'11%, la Lega dall'8,3% all'8,5%. Insomma, come evidenziato più volte in questi mesi, la crescita del centrodestra è stata trainata principalmente dal partito di Giorgia Meloni, che al momento non teme la concorrenza delle altre forze politiche.

Sul fronte del centrosinistra infatti, il primo partito è il Pd, che tuttavia nell'ultimo anno è calato, dal 23,6% al 21,5%. In questa rilevazione, i dem riportano il calo peggiore, di oltre due punti percentuali. Vanno meglio le cose per il Movimento 5 Stelle, che  guadagna l'1,7%, salendo così al 12,4%. Il partito di Giuseppe Conte si è ripreso, ma i suoi consensi restano lontani sia da quelli del Pd, tanto più da quelli di FdI.

Leggi anche
Sondaggi politici, Fratelli d'Italia supera il 29%: bene anche Avs, cala il M5s

Alleanza Verdi-Sinistra mostra un leggero calo, dello 0,2%, ma l'impatto non è particolarmente significativo. Anzi, Avs è riuscito a consolidare i risultati raggiunti, mantenendosi sulla soglia del 6,5%. Anche l'andamento dei partiti più piccoli è rimasto pressoché stabile: Italia Viva perde lo 0,2% e scende all'1,8%; Azione passa dal 2,9% al 3,2% mentre Più Europa dall'1,8% scende all'1,5%.

Il consenso dei leader

Il gradimento di Giorgia Meloni è salito di quasi 3 punti nell'ultimo anno. Tra i leader politici quella che è cresciuta di più,  passando dal 43,1% di settembre 2024 al 46% di oggi (+2,9%). Bene anche Antonio Tajani che sale al 39,3% (+2,6%) e Giuseppe Conte che raggiunge il 31,3% (+1,4%). Cala la segretaria del Pd, Elly Schlein che si ferma al 29,3% (-1,6%). Il leader della Lega Matteo Salvini migliora leggermente, dal 26,1% al 27%. Più in fondo nella classifica troviamo: Carlo Calenda al 20,5% (+0,4%), Angelo Bonelli al 16% (-0,5%), Nicola Fratoianni al 16% (-0,3). Infine, Riccardo Magi al 14,9% e Matteo Renzi al 14%.

La fiducia nel governo

Sale anche la fiducia nel governo Meloni con il 42,7% degli intervistati che approva il suo operato, rispetto al 39,3% di un anno fa. Chi non ha fiducia però resta la maggioranza,  il 50,1%. Il restante 7,2% dice di non sapere.

Politica Italiana
Sondaggi politici
0 CONDIVISIONI
Immagine
Salvini dice che ha pianto per Kirk e che andrà nelle scuole per contrastare i discorsi d'odio
Per Meloni chi accusa la destra di odio è lo stesso che minimizza la violenza politica e celebra l'omicidio di Kirk
Omicidio Charlie Kirk, Ciriani paragona le opposizioni alle Brigate Rosse e le accusa di "odio democratico"
Renzi replica all'attacco di Ciriani: "Meloni gli metta la museruola"
Meloni furiosa per un meme su Charlie Kirk a testa in giù, lo rilancia sui social e dice che non si farà intimidire
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Politica
api url views
Immagine

Iscriviti a Evening Review.
Ricevi l'approfondimento sulle news più rilevanti del giorno

Proseguendo dichiari di aver letto e compreso l'informativa privacy