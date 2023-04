Sondaggi politici, il M5s riprende la corsa e si avvicina al Pd, crescono anche Lega e Fi L’ultimo sondaggio pubblicato da Euromedia Research conferma il primo posto indiscusso di Fratelli d’Italia, che però è in lieve calo. Crescono invece Lega e Forza Italia.

A cura di Annalisa Cangemi

L'ultimo sondaggio di Euromedia Research, realizzato per Porta a Porta, conferma il podio dei principali partiti italiani: al primo posto nelle intenzioni di voto a livello nazionale c'è sempre il partito della premier Meloni, seguito, a distanza, dal Partito Democratico, a sua volta inseguito dal Movimento Cinque Stelle.

Il sondaggio è stato effettuato nella giornata del 26 aprile, e fotografa una sostanziale tenuta di Fdi, rispetto al sondaggio precedente del 13 marzo 2023. Dopo le polemiche per la festa della Liberazione, e le critiche per non aver dichiarato esplicitamente di essere "antifascista", la premier piace ancora e praticamente non perde consenso: rispetto al sondaggio precedente perde solo lo 0,2%, e si attesta al 29%. Il Pd invece, dopo l'entusiasmo iniziale assicurato dalla novità Schlein, inizia a perdere smalto: la perdita rispetto a metà marzo non è consistente, anche in questo caso appena lo 0,2% come Fdi, e mantiene i dem sopra la soglia del 20%, al 20,1%.

Il M5s invece recupera, anche se dal Pd lo dividono ancora quasi 5 punti: il partito di Conte è salito di 7 decimi, e si porta al 15,7%. A seguire si colloca la Lega con il 9,5% (+0,1), subito dopo c'è Forza Italia che sale al 7,1% (+0,6).

Per il Terzo Polo la situazione non è rosea, dopo che il progetto del partito unitario, con Renzi e Calenda insieme, si è dissolto. Al momento i gruppi restano uniti in Parlamento, ma questo non è bastato a evitare l'allontanamento dei lettori. Dopo lo scioglimento dell'alleanza tra Azione-Iv (nel precedente sondaggio il Terzo Polo si attestava all'8,4%), il partito di Calenda è al 4,5%, mentre Italia Viva di Renzi è al 3,9%. I due partiti però sommati sarebbero complessivamente ancora all'8,4%.

Seguono Per l'Italia con Paragone al 2.3% (-0,1), Più Europa con Emma Bonino al 2.1% (-0,1), Alleanza Verdi e Sinistra all'1,9%, con un calo dello 0,7%. Infine, troviamo Noi Moderati che è allo 0,6% (0,1).

Ghisleri ha anche dato un valore complessivo agli schieramenti: il centrodestra, inteso come Fdi-Lega-Fi-Noi Moderati, raggiungerebbe il 46,2%, mentre il centrosinistra Pd-Alleanza Verdi e Sinistra-Più Europa, solo il 24,1%.