Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele, come sta: notte tranquilla, oggi nessun bollettino Come sta oggi Silvio Berlusconi: gli ultimi aggiornamenti di martedì 25 aprile sulle condizioni di salute del leader di Forza Italia ricoverato al San Raffaele dal 5 aprile.

A cura di Annalisa Cangemi

L'ex premier Silvio Berlusconi, 86 anni è al suo ventiduesimo giorno di ricovero e il decimo in degenza ordinaria al San Raffaele di Milano, dove si trova dallo scorso 5 aprile per una grave complicanza polmonare causata da una leucemia mielomonocitica cronicadi cui soffre da circa due anni. Ora l'ex premier sembrerebbe in ripresa, e sta rispondendo bene alle cure.

Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie l'ultima notte appena trascorsa è stata "tranquilla". Dallo scorso 16 aprile il leader di Forza Italia è uscito dalla terapia intensiva, e le sue condizioni generali di salute risultano in miglioramento, anche se la prognosi resta riservata e non si sa ancora quando potrà lasciare la struttura. Su questo punto i medici non si sono ancora sbilanciati.

Oggi non è previsto nessun nuovo bollettino medico e nessun aggiornamento sulla salute del Cavaliere. Il sesto bollettino potrebbe invece arrivare nella giornata di domani.

Ieri ha diffuso la sua prima nota ufficiale da quando si trova nel nosocomio milanese. L'occasione per una dichiarazione politica è stata offerta dal 25 aprile. Nel comunicato Berlusconi ha voluto ricordare il discorso pronunciato per celebrare la Liberazione a Onna, nel 2009, poche settimane dopo il terribile terremoto che colpì l'Aquila.

"Noi siamo un grande popolo, capace di rimanere unito di fronte alle emergenze e che, all'occorrenza è capace di superare ogni divisione e ogni contrasto per conseguire il bene dell'Italia e degli italiani", scrive. "Questo è un patrimonio, un principio fondante della nostra convivenza civile. L'anniversario del 25 aprile è dunque l'occasione per riflettere sul passato, ma anche per ragionare sul presente e sull'avvenire di questo nostro meraviglioso Paese. E dunque: Viva il 25 aprile, la festa della libertà, della pace e della democrazia. La festa di tutti gli italiani che amano la libertà e vogliono restare liberi!".

Le condizioni di salute in base all'ultimo bollettino

Il quinto bollettino sulle condizioni di salute dell'ex premier Berlusconi è stato diffuso nella giornata di venerdì 21 aprile: "Il quadro clinico del Presidente Silvio Berlusconi appare in lento ma progressivo miglioramento. Proseguono le cure e il monitoraggio delle funzionalità d'organo", si legge nel documento firmato da Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri, rispettivamente primari di Rianimazione e di Ematologia.

Chi è andato a trovare il leader di Forza Italia

Oltre ai familiari e agli amici che si sono avvicendati in queste settimane per far visita a Silvio Berlusconi, ieri per la prima volta Angela Della Morte, la madre di Marta Fascina, è andata al San Raffaele per porgere un saluto al ‘genero'. La donna è arrivata all'ospedale ieri mattina alle 12.15, coprendosi il volto con occhiali scuri e mascherina, ed è andata via intorno alle 13 uscendo da via Olgettina 60 a bordo di un'auto della scorta. All'uscita non ha voluto concedere alcuna dichiarazione ai giornalisti. Del resto Angela della Morte è sempre stata molto riservata. Anche alla celebrazione del matrimonio simbolico tra Berlusconi e Fascina, il 19 marzo 2022 a Villa Gernetto, in Brizanza, aveva evitato di parlare con i cronisti: "Non rilascio dichiarazioni, cosa dovrei dire? Siamo persone semplici".

Ma se l'ex insegnante in pensione non si era mai vista in ospedale, Orazio Fascina, padre di Marta, ha raggiunto la figlia quasi ogni giorno.