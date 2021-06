"È tempo di potere togliere le mascherine all'aperto e spero che a breve il Comitato tecnico scientifico si esprima in questa direzione": lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, intervenendo alla trasmissione Domenica In su Rai 1. Proprio la prossima settimana è atteso il pronunciamento del Cts sulla possibilità di revocare l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto, uno degli ultimi passaggi verso il ritorno alla normalità. "Credo che i tempi siano maturi per poterla togliere all'aperto. Questo non vuol dire eliminarla, ma tenerla in tasca e utilizzarla in caso di assembramenti", ha aggiunto Sileri.

Uno degli elementi che gli esperti dovranno tenere in considerazione riguarderà la diffusione delle varianti del Covid sul territorio: sia esponenti del mondo scientifico che della politica avvertono infatti sui rischi legati alla variante Delta e al pericolo che si possa diffondere maggiormente nel nostro Paese, sottolineando l'importanza della mascherina come dispositivo anti-contagio. Il sottosegretario Sileri però, parlando dei mesi futuri, ha rassicurato: "La cosa più probabile è che avremo 80% della popolazione che ha completato la vaccinazione, le varianti saranno quelle già note o qualcuna similare e avremo un'immunità della popolazione alta".

Per poi aggiungere: "Per esserci una nuova ondata servirebbe un altro virus, o meglio lo stesso virus che circola ora ma talmente mutato da eludere i vaccini che sono stati fatti, la vedo poco verosimile come possibilità. Vedo difficile un'ondata come quelle di ottobre o di febbraio, è cambiata la popolazione, che è sempre più vaccinata". Parlando quindi di vaccini, Sileri è intervenuto anche sul dibattito riguardante la somministrazione eterologa: "La vaccinazione eterologa è stata approvata, viene fatta anche in molti altri Paesi. Ci sono studi, che non sono tantissimi ma sono già sufficienti per dire che è sicura e allo stesso tempo sembrerebbe possa dare una immunità addirittura superiore", ha detto il sottosegretario.