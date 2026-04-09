Frana di Petacciato, linea ferroviaria Adriatica riapre venerdì: decine di treni cancellati anche oggi
Buone notizie per i tanti viaggiatori della linea ferroviaria adriatica, divisa in due da giorni dopo la riattivazione della Frana di Petacciato in Molise. Trenitalia ha comunicato che la circolazione sul tratto interrotto della linea Pescara-Bari sarà ristabilita gradualmente da venerdì 10 aprile col passaggio dei primi convogli a marcia ridotta tra Termoli e Montenero di Bisaccia. Dopo il via libera del Ministero dei trasporti per lavori eccezionali, infatti, sul posto sono all’opera oltre 60 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana e delle imprese appaltatrici per il ripristino delle condizioni di circolazione e la messa in sicurezza dell’area interessata.
Al momento non c’è ancora un programma certo dei treni per la giornata di domani la stessa Trenitalia avverte che fino al completo ripristino della capacità della linea ci saranno ancora pesanti ripercussioni per i viaggiatori con cancellazioni di convogli, modifiche di percorso e notevoli ritardi. L’azienda di trasporto comunica che a causa della situazione è previsto il rimborso integrale del biglietto in caso di rinuncia al viaggio e invita i passeggeri a consultare i canali di infomobilità prima di mettersi in viaggio.
Come emerso dal tavolo operativo convocato al MIT, dedicato alle criticità registrate in particolare in Molise, Abruzzo e Puglia, c’è ottimismo anche sulla riapertura nei prossimi giorni dell'autostrada A14, in entrambe le direzioni, nel tratto tra Vasto Sud e Poggio Imperiale. A questo scopo proseguono i monitoraggi strumentali e visivi sull'infrastruttura in coordinamento con il Dipartimento della Protezione civile.
Intanto oggi nuova giornata di stop ai treni anche oggi nel tratto bloccato. Trenitalia ha comunicato la lista dei treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti e oggetto di variazione di giovedì 9 aprile:
- FR 8810 Bari Centrale (5:20) – Milano Centrale (12:30): il treno ha origine da Pescara.
- FR 8814 Lecce (5:55) – Milano Centrale (14:25): il treno è instradato sul percorso alternativo da Foggia a Bologna via Caserta e Roma. Il treno non ferma a Termoli, Pescara, Ancona, Pesaro, Riccione e Rimini.
- FR 9806 Bari Centrale (6:35) – Milano Centrale (13:25): il treno è instradato sul percorso alternativo da Foggia a Bologna via Caserta e Roma. Il treno non ferma a Termoli, Pescara, Ancona e Rimini.
- FR 8801 Venezia Santa Lucia (6:52) – Lecce (15:58): il treno oggi termina la corsa a Pescara.
- FR 8816 Lecce (7:00) – Venezia Santa Lucia (16:08): il treno è cancellato.
- FR 8803 Milano Centrale (7:50) – Bari Centrale (11:27): il treno termina la corsa a Pescara.
- FR 8818 Lecce (8:06) – Milano Centrale (17:10): il treno ha origine da Pescara.
- FR 9805 Torino Porta Nuova (9:00) – Lecce (18:50): il treno è instradato sul percorso alternativo da Bologna a Foggia via Firenze, Roma e Caserta. Il treno non ferma a Rimini, Riccione, Pesaro, Ancona, Pescara e Termoli.
- FR 8820 Taranto (9:15) – Milano Centrale (18:10): il treno è instradato sul percorso alternativo da Foggia a Bologna via Caserta e Roma. Il treno non ferma a Pescara, San Benedetto del Tronto, Ancona, Pesaro, Rimini e Cesena.
- FR 8824 Lecce (10:06) – Milano Centrale (19:10): il treno ha origine da Pescara.
- FR 8807 Milano Centrale (11:35) – Taranto (19:46): il treno è instradato sul percorso alternativo da Bologna a Foggia via Roma e Caserta. Il treno non ferma a Cesena, Rimini, Pesaro, Ancona, San Benedetto del Tronto, Pescara e Termoli.
- FR 9808 Lecce (12:06) – Torino Porta Nuova (21:56): il treno è instradato sul percorso alternativo da Foggia a Bologna via Caserta e Roma. Il treno non ferma a Termoli, Pescara, Ancona, Pesaro, Riccione e Rimini.
- FR 8809 Milano Centrale (12:35) – Lecce (20:52): il treno è cancellato tra Pescara e Bari.
- FR 8828 Lecce (12:57) – Venezia Santa Lucia (22:09): il treno ha origine da Pescara.
- FR 8811 Milano Centrale (13:35) – Lecce (21:57): il treno è cancellato tra Pescara e Bari.
- FR 8813 Milano Centrale (14:35) – Lecce (22:56): il treno è instradato sul percorso alternativo da Bologna a Foggia via Caserta e Roma. Il treno non ferma a Cesena, Rimini, Riccione, Pesaro, Ancona, San Benedetto del Tronto, Pescara e Termoli.
- FR 8815 Venezia Santa Lucia (14:52) – Lecce (23:57): il treno è cancellato.
- FR 9809 Milano Centrale (15:35) – Bari Centrale (22:32): il treno è instradato sul percorso alternativo da Bologna a Foggia via Roma e Caserta. Il treno non ferma a Rimini, Ancona, Pescara e Termoli.
- FR 8830 Bari Centrale (16:30) – Milano Centrale (23:25): il treno ha origine da Pescara.
- FR 8819 Milano Centrale (16:35) – Bari Centrale (23:36): il treno termina la corsa a Pescara.
- IC 603 Milano Centrale (5:25) – Lecce (16:51): il treno termina la corsa ad Ancona.IC 606 Bari Centrale (5:55) – Milano Centrale (15:30): il treno ha orgina da Pescara.
- IC 608 Lecce (6:23) – Milano Centrale (17:45): il treno ha origine da Ancona.
- IC 605 Milano Centrale (7:05) – Lecce (19:19): il treno termina la corsa ad Ancona.
- IC 610 Lecce (8:20) – Bolzano (20:31): il treno ha origine da Ancona.
- IC 607 Milano Porta Garibaldi (9:10) – Lecce (20:35): il treno termina la corsa ad Ancona.
- IC 612 Lecce (9:59) – Milano Centrale (21:40): il treno ha origine da Ancona.
- IC 609 Milano Centrale (11:15) – Lecce (22:49): il treno termina la corsa ad Ancona.
- IC 611 Bolzano (11:45) – Bari Centrale (23:16): il treno termina la corsa a Pescara.
- IC 614 Lecce (11:54) – Milano Centrale (23:40): il treno ha origine da Ancona.
- ICN 758 Lecce (19:41) – Milano Centrale (7:05): il treno è cancellato.
- ICN 752 Lecce (19:50) – Milano Centrale (7:15): il treno è cancellato.
- ICN 754 Lecce (20:25) – Torino Porta Nuova (9:25): il treno è instradato sul percorso alternativo da Foggia a Bologna via Caserta, Roma e Firenze. Il treno non effettua le fermate di San Severo, Termoli, Pescara, Ancona, Pesaro, Rimini, Cesena, Forlì e Faenza.
- ICN 757 Torino Porta Nuova (20:50) – Lecce (10:10): il treno è instradato sul percorso alternativo da Bologna a Foggia via Firenze, Roma e Caserta. Il treno non effettua le fermate di Rimini, Ancona, Pescara e Termoli.
- ICN 765 Milano Centrale (21:15) – Lecce (8:51): il treno è cancellato.
- ICN 755 Milano Centrale (21:50) – Lecce (9:30): il treno è cancellato.