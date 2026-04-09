Frana di Petacciato, linea ferroviaria Adriatica riapre venerdì: decine di treni cancellati anche oggi

Trenitalia comunica che la circolazione sul tratto interrotto della linea Pescara-Bari per la frana di Petacciato sarà ristabilita gradualmente da venerdì 10 aprile. Intanto oggi nuova ondata di cancellazioni di convogli e modifiche di percorso.

Buone notizie per i tanti viaggiatori della linea ferroviaria adriatica, divisa in due da giorni dopo la riattivazione della Frana di Petacciato in Molise. Trenitalia ha comunicato che la circolazione sul tratto interrotto della linea Pescara-Bari sarà ristabilita gradualmente da venerdì 10 aprile col passaggio dei primi convogli a marcia ridotta tra Termoli e Montenero di Bisaccia. Dopo il via libera del Ministero dei trasporti per lavori eccezionali, infatti, sul posto sono all’opera oltre 60 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana e delle imprese appaltatrici per il ripristino delle condizioni di circolazione e la messa in sicurezza dell’area interessata.

Al momento non c’è ancora un programma certo dei treni per la giornata di domani la stessa Trenitalia avverte che fino al completo ripristino della capacità della linea ci saranno ancora pesanti ripercussioni per i viaggiatori con cancellazioni di convogli, modifiche di percorso e notevoli ritardi. L’azienda di trasporto comunica che a causa della situazione è previsto il rimborso integrale del biglietto in caso di rinuncia al viaggio e invita i passeggeri a consultare i canali di infomobilità prima di mettersi in viaggio.

Come emerso dal tavolo operativo convocato al MIT, dedicato alle criticità registrate in particolare in Molise, Abruzzo e Puglia, c’è ottimismo anche sulla riapertura nei prossimi giorni dell'autostrada A14, in entrambe le direzioni, nel tratto tra Vasto Sud e Poggio Imperiale. A questo scopo proseguono i monitoraggi strumentali e visivi sull'infrastruttura in coordinamento con il Dipartimento della Protezione civile.

Intanto oggi nuova giornata di stop ai treni anche oggi nel tratto bloccato. Trenitalia ha comunicato la lista dei treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti e oggetto di variazione di giovedì 9 aprile: