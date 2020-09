Matteo Salvini torna a commentare i risultati delle elezioni regionali rivendicando la vittoria del centrodestra e, soprattutto, del suo partito: "Lega e centrodestra governano in 15 regioni, il centrosinistra in 5, i Cinque Stelle in 0. Gli italiani hanno scelto così. Io, a differenza degli altri, non mi arrampico sugli specchi. I problemi reali sono pensioni, scuola, cassa integrazione, lavoro", afferma il leader della Lega intervenendo a Cartabianca sul Rai 3. E rifiutando qualsiasi teoria secondo cui i risultati del voto del 20 e 21 settembre avrebbero rinforzato il governo: "È curioso che si dica che il governo si è rinforzato, dato che una delle due gambe, quella dei Cinque Stelle, viene a mancare", dichiara. Effettivamente, il Movimento è praticamente crollato in tutte le Regioni chiamate alle urne, perdendo migliaia e migliaia di voti e di conseguenza un'importante fetta di rappresentanza in Parlamento.

E all'interno del partito fondato da Beppe Grillo non si nascondono i malumori, con Alessandro Di Battista che parla di "crisi identitaria" del M5s e di "persone che non credono più nel sogno del cambiamento". Secondo Salvini, alla luce di questi elementi, il centrodestra non può rimanere inascoltato: "Noi ora vorremmo essere coinvolti sui temi davvero importanti per il Paese", ribadisce. E torna a sottolineare la vittoria del centrodestra nei territori: "È finita 4 a 3. L’obiettivo è quello di fare il miglior risultato possibile: ci “accontentiamo” di aver stravinto in Veneto e Liguria, di aver vinto nelle Marche e, per la prima volta, in Valle d’Aosta".

I rinnovati appelli del leader del Carroccio per un maggior coinvolgimento del suo partito e di tutta la coalizione del centrodestra erano stati anticipati ieri dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che parlando in un punto stampa a margine del Welfare Index pmi 2021. Conte ieri infatti ha affermato: " Salvini aspetta una mia chiamata per parlare di Recovery fund? Ci saranno occasioni per confrontarsi anche con tutti i rappresentanti delle opposizioni". E sull'esito del voto alle regionali: "Avevo già detto che non sarebbe stato un voto nazionale. Non mi sento di cambiare idea, non mi sento di dire che il governo è rafforzato". Per poi concludere: "I commentatori sino all'altro giorno mi descrivevano in bilico, ma io non mi sono mai sentito in biblico".