Quanti sono i Green Pass scaricati negli ultimi giorni grazie ai tamponi Nelle ultime 48 ore, a ridosso delle nuove regole, si è registrato un netto aumento di chi è ricorso al tampone per scaricare il Green Pass. In tutto il mese appena trascorso le quote di Certificati ottenuti con il tampone tampone sono sempre rimaste tra le 100 mila e le 300 mila. Negli ultimi due giorni questa cifra è raddoppiata: sia giovedì che venerdì si è infatti ecceduta quota 600 mila. Vediamo cosa dicono i dati del governo.

A cura di Annalisa Girardi

Dal 15 ottobre sono in vigore le nuove regole sul Green Pass a lavoro. Norme con cui il governo spera di incentivare chi non si è ancora vaccinato a farlo: secondo le stime ci sarebbero circa 3 milioni e mezzo di lavoratori sprovvisti di Certificazione Covid in quanto non hanno ancora ricevuto il vaccino. Le proteste contro il Green Pass a lavoro e i blocchi che erano stati annunciati nei giorni scorsi, alla fine, non hanno creato troppi intoppi e criticità, mentre si è registrato un netto aumento di chi è ricorso al tampone in modo da poter avere il Certificato nel primo giorno delle nuove regole.

Secondo i dati del governo consultabili nella piattaforma dedicata alla Certificazione Covid, il 15 ottobre sono state scaricate oltre 800 mila Green Pass. Nello specifico, se ne sono emesse 867.039. È poi possibile confrontare questo dato con quelli dei giorni precedenti: appare subito evidente come nelle ultime 48 ore siano nettamente aumentati i download e questo esclusivamente grazie all'aumento delle Certificazioni scaricate attraverso il Green Pass.

Solo il 15 ottobre le Certificazioni ottenute attraverso il tampone sono state 653.827: un mese prima, il 16 settembre, queste erano state 287.576. Analizziamo il grafico: in blu si vedono i Green Pass ottenuti dopo il vaccino, in giallo quelli scaricabili in seguito alla guarigione e in verde quelli appunto ricevuti dopo essersi sottoposti a tampone. Nel corso di un mese vediamo come siano andati progressivamente diminuendo i Green Pass scaricati dopo la prima dose di vaccino anti Covid, un dato sostanzialmente in linea con l'andamento della campagna vaccinale.

Salta subito all'occhio invece come siamo aumentate negli ultimi due giorni, a ridosso ovviamente dell'entrata in vigore delle nuove regole, le Certificazioni ottenute dopo il tampone. In tutto il mese appena trascorso le quote di Green Pass da tampone sono sempre rimaste tra le 100 mila e le 300 mila. Negli ultimi due giorni questa cifra è raddoppiata: sia giovedì che venerdì si è infatti ecceduta quota 600 mila.