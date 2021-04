Cambiano ancora i colori delle Regioni: da oggi, lunedì 12 aprile, gran parte dell'Italia torna in zona arancione e allenta le misure anti-Covid. Da oggi sono in zona rossa solamente quattro Regioni mentre nel resto del Paese sono in vigore le regole della fascia arancione, meno severe. Come stabilito dall'ultimo decreto Covid del governo di Mario Draghi, fino al 30 aprile è sospesa la zona gialla. Vediamo quindi come sono cambiati i colori delle Regioni.

Quali Regioni cambiano colore oggi

Come annunciato lo scorso fine settimana dal ministro della Salute, Roberto Speranza, oggi cambiano colore Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana che dalla zona rossa tornano a quella arancione. La Sardegna invece, unica Regione ad essere mai andata in zona bianca (quella in cui quasi tutte le restrizioni venivano allentate), passa invece alla zona rossa.

Le Regioni in zona rossa e quelle in fascia arancione

Da oggi, quindi, sono in zona rossa solamente quattro Regioni: si tratta di Campania, Puglia, Valle d'Aosta, che rimangono nella fascia dove le misure sono più restrittive, e la Sardegna, che si aggiunge da oggi. In zona arancione invece troviamo: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Come cambiano le regole da oggi

I cambiamenti più rilevanti riguardano i negozi e le scuole: in gran parte d'Italia, con molte Regioni passate dalla zona rossa a quella arancione, possono riaprire i negozi. Non solo: potranno tornare alle lezioni in presenza moltissimi studenti. In zona arancione, infatti, sono previste attività in presenza per la scuola dell'infanzia, la materna, le elementari e tutto il ciclo delle medie. Per le superiori, invece, si prevede una modalità mista con almeno il 50% della classe in presenza (fino a un massimo del 75%). Cambiano inoltre, per la maggior parte del Paese, le regole per quanto riguarda gli spostamenti consentiti: in zona arancione, infatti, ci si può muovere liberamente entro i confini del proprio Comune.