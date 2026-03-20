Nuovo bonus bollette 2026, scatta lo sconto da 115 euro: a chi spetta in base all’ISEE, l’annuncio Arera

Arriva il nuovo bonus bollette da 115 euro destinato ai beneficiari dei bonus sociali, famiglie con Isee sotto i a 9.796 euro fino a un massimo di tre figli a carico (sotto i 20mila euro dai 4 figli in su). Lo sconto si applica direttamente in bolletta e non è necessario fare domanda. In arrivo anche il bonus “volontario” per le famiglie con Isee sotto i 25mila euro.

Arriva il nuovo bonus bollette da 115 euro, lo sconto applicato automaticamente nelle bollette di già beneficia dei bonus sociali. Parliamo di famiglie in condizioni di disagio economico, con un Isee inferiore a 9.796 euro fino a un massimo di tre figli a carico, oppure inferiore ai 20.000 euro dai 4 figli in su. I destinatari del contributo extra introdotto dall'ultimo decreto bollette del governo non dovranno presentare domanda. Il bonus sarà riconosciuto in automatico e applicato nella prima fattura utile. Oggi, con un comunicato stampa, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) ha annunciato di aver definite le modalità di erogazione del contributo. Ecco tutte le novità.

Bonus bollette da 115 euro, a chi spetta lo sconto: i requisiti ISEE

Il bonus, dicevamo, ha un valore di 115 euro. È un contributo una tantum pensato per sostenere le famiglie in difficoltà a pagare le spese legate alle utenze. Tuttavia la platea dei destinatari è molto piccola. L'aiuto è rivolto esclusivamente ai beneficiari del bonus sociale economico, ovvero famiglie con almeno tre figli a carico e Isee più basso di 9.796 euro (la soglia sale a 20mila se i figli a carico sono almeno quattro).

Per ottenere lo sconto non serve fare domanda: i chiarimenti di Arera

Il bonus è cumulabile con altri sconti, quindi va ad aggiungersi alle riduzioni già previste per i beneficiari del bonus sociale elettrico. Come ha precisato l'Area, i destinatari del provvedimento non dovranno presentare richiesta. Il contributo funziona come gli altri bonus sociali: sarà riconosciuto automaticamente e in un'unica soluzione ai clienti domestici titolari di un punto di prelievo attivo. Lo sconto arriverà direttamente in bolletta, "nella prima fattura utile successiva all’adozione del presente provvedimento (datato 19 marzo, ndr)". L'erogazione sarà gestita "dal fornitore o dall'esercente la maggior tutela che serviva il cliente alla data del 21 febbraio 2026, anche qualora il cliente abbia successivamente cambiato fornitore".

Qualora nella stessa bolletta risulti un credito a favore del cliente, viene precisato, questo sarà contabilizzato nelle bollette successive. Si ricorda inoltre, che il contributo straordinario è cumulabile con altri sconti, quindi va ad aggiungersi alle riduzioni già previste per i beneficiari del bonus sociale elettrico.

In arrivo anche il bonus per le famiglie con Isee sotto i 25mila euro

Il bonus si affianca ad un altro sostegno, destinato stavolta alle famiglie con Isee fino a 25mila euro e che non risultano titolari dei bonus sociali per luce, gas e acqua. In questo caso si tratta di uno sconto limitato, calcolato sulle spese energetiche e opzionale. Saranno i fornitori a decidere se erogarlo o meno, senza avere alcun obbligo.Oltre al requisito Isee è necessario rientrare in una precisa soglia di consumi: inferiori a 0,5 MWh per i primi due mesi di quest'anno e più bassi di 3 MWh nell'anno precedente. Per i dettagli però bisognerà attendere il prossimo comunicato di Arera.