Nel report Ecdc sui vaccini mancano i dati italiani, il ministero: “Non è vero che non li abbiamo inviati” “L’Italia ha sempre inviato i dati all’Ecdc. Anche quelli relativi al report pubblicato il 26 gennaio 2024 sono stati forniti, ma l’Agenzia non li ha inseriti a causa di un lieve ritardo di comunicazione, dovuto a motivi tecnici”: lo fa sapere il ministero della Salute. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Girardi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nel report pubblicato a gennaio 2024 dal Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (Ecdc), sull'andamento della campagna vaccinale anti Covid per gli over 60, non sono stati inclusi i dati italiani. Il ministero della Salute, però, ha sottolineato che questo non voglia dire, come invece scritto in alcuni articoli di stampa – che l'Italia non stia inviando i dati all'Ecdc. Il motivo è un altro e sarebbe da ricercare in alcuni ritardi nella comunicazione, che sarebbero avvenuti per "motivi tecnici".

In una nota il ministero ha ricordato che "l'Ecdc ha pubblicato il 26 gennaio 2024 un report sulla copertura della vaccinazione Covid-19 in Europa nell'attuale stagione autunno-inverno 2023-2024, nel quale non ha inserito i dati dell'Italia e su alcuni media è stato riportato che l'Italia non avrebbe comunicato i dati all'Ecdc e che, addirittura, non comunicherebbe i dati sulle vaccinazioni Covid-19 dal febbraio 2023". Queste ultime due affermazioni, prosegue il comunicato, non sarebbero vere: "L'Italia ha sempre inviato i dati all'Ecdc secondo le richieste della stessa Agenzia Europea anche i dati relativi al report pubblicato il 26 gennaio 2024, riferiti al periodo settembre 23 – 15 gennaio 24, sono stati forniti all'Ecdc, ma l'Agenzia non li ha inseriti a causa di un lieve ritardo di comunicazione, dovuto a motivi tecnici".

Il ministero ha quindi fatto sapere che "i dai trasmessi dall'Italia sono stati comunque pubblicati dall'Ecdc nella propria sezione open data disponibile per chiunque". Per poi concludere annunciando di essere al lavoro con l'Agenzia europea per una rapida integrazione: "Sono in corso contatti del ministero della Salute con l'Ecdc per una rapida integrazione e un aggiornamento del Report del 26 gennaio, nel consueto spirito di collaborazione tra i due Enti. Si ricorda infine che i dati sulle vaccinazioni Covid-19 sono sempre stati pubblici. Attualmente l'aggiornamento è settimanale e chiunque può accedere sia alla dashboard pubblica che agli open data"