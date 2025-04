video suggerito

L'Istat mette in regola la prostituzione, ora c'è un codice Ateco apposta: cosa cambia Nei nuovi codici Ateco 2025 ce n'è anche uno che copre la "fornitura e organizzazione di servizi sessuali", inclusa la "prostituzione". Chi guadagna con questa attività – che non è illegale, purché sia volontaria e svolta da persone adulte – potrà pagare le tasse più semplicemente. Ma ci sono dei punti che non tornano.

A cura di Luca Pons

La prostituzione, che in Italia a certe condizioni è legale, ora ha un codice Ateco dedicato: 96.99.92, "Servizi di incontro ed eventi simili". Si trova dopo i tatuaggi e prima dell'organizzazione di feste e cerimonie, nel lungo elenco di codici che l'Istat ha stilato. I codici Ateco servono a identificare le imprese e le partite Iva, chiarendo al Fisco quali attività svolgono. Il nuovo elenco è entrato in vigore all'inizio dell'anno, ma è stato ufficialmente adottato ufficialmente solo dal 1° aprile. È una semplificazione importante per chi pratica questa attività, ma ci sono aspetti che sembrano andare contro le leggi italiane sulla prostituzione.

Nel nuovo codice Ateco, come specificato dall'Istat, rientrano "attività connesse alla vita sociale, ad esempio attività di accompagnatori e di accompagnatrici (escort), di agenzie di incontro e agenzie matrimoniali". Ma anche la "fornitura o organizzazione di servizi sessuali", la "organizzazione di eventi di prostituzione o gestione di locali di prostituzione" e infine la "organizzazione di incontri e altre attività di speed networking". È un allargamento del codice che in passato riguardava solamente le "attività di accompagnatrici, di agenzie di incontro e di agenzie matrimoniali", e che ora è stato esteso.

La novità dovrebbe rendere la vita più semplice a chi pratica queste attività. Infatti, nel momento in cui si fa la dichiarazione dei redditi per essere in regola con il Fisco, sarà finalmente chiaro come procedere. In passato, invece, sono state soprattutto delle sentenze a stabilire se e come le entrate dall'attività di prostituzione e in generale da servizi sessuali andassero tassate.

Dal punto di vista legale, la prostituzione in Italia è consentita entro certi limiti. In particolare deve essere svolta volontariamente come attività autonoma, e deve coinvolgere solamente persone adulte e che siano capaci di intendere e di volere. Esistono diversi articoli del Codice penale che condannano l'istigazione e il favoreggiamento della prostituzione, il suo sfruttamento e la tratta di donne. Sono stati riscritti nel 1958 con la cosiddetta legge Marin, che vietò le case chiuse, anche dette "case di prostituzione".

Questa punisce con il carcere da due a sei anni sono chi "recluti una persona al fine di farle esercitare la prostituzione, o ne agevoli a tal fine la prostituzione" e chiunque "in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui". Viene colpito anche chiunque gestisca "una casa di prostituzione", chiunque affitta una sua proprietà "a scopo di esercizio di una casa di prostituzione" e chiunque "tollera abitualmente la presenza di una o più persone che si danno alla prostituzione" all'interno del proprio "locale aperto al pubblico".

Insomma, una serie condotte piuttosto ampia, che le sentenze degli ultimi anni hanno allargato per includere anche, ad esempio, i centri massaggi in cui le lavoratrici o i lavoratori forniscono servizi sessuali. Se questo è un reato, e rientra nello sfruttamento della prostituzione, allora come può esserci un codice Ateco regolare che permette di versare le tasse a chi lavora nella "gestione di locali di prostituzione", o "organizzazione di eventi di prostituzione"? In quel caso sembra che si vada al di là dell'attività della singola persona. Per il momento, l'Istat e l'Agenzia delle Entrate non hanno ancora chiarito questo aspetto.