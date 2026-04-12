Assegno unico, ad aprile gli importi scendono: cosa sta succedendo e perché

Dopo due mesi “gonfiati” dagli adeguamenti di inizio anno, ad aprile l’assegno unico torna a una dimensione più ordinaria. E per molti beneficiari questo si tradurrà in un importo più basso rispetto a febbraio e marzo. Ecco cosa sta succedendo.

Ad aprile molte famiglie hanno già iniziato a notare una differenza evidente nell'assegno unico: l'importo è infatti più leggero rispetto a quello incassato nei mesi precedenti. Una variazione che può sembrare un taglio, ma che in realtà racconta un passaggio tecnico preciso. Dopo l'avvio del 2026, segnato da rivalutazioni, aggiornamenti e recuperi, il sistema entra ora nella sua fase "a regime", quella cioè in cui gli importi tornano a riflettere solo quanto spetta mese per mese, senza voci straordinarie.

Perché l'assegno unico scende dopo marzo

Per capire cosa succede ad aprile bisogna tornare però a ciò che è accaduto tra febbraio e marzo. Il primo mese dell'anno in cui si è visto l'effetto della rivalutazione Istat ha portato un aumento generalizzato degli importi. A marzo, invece, oltre agli importi aggiornati, sono arrivati anche gli arretrati di gennaio e gli eventuali conguagli legati al nuovo Isee. È proprio questa somma di elementi ad aver gonfiato l'assegno nel mese scorso. Ad aprile, venendo meno gli arretrati, resta solo l'importo ordinario. Non c'è quindi una riduzione delle somme spettanti, ma la fine di un effetto cumulativo che aveva reso marzo più ricco del normale.

Quando arrivano i pagamenti

Le tempistiche restano quelle già consolidate: per i nuclei che non hanno comunicato variazioni, i pagamenti sono previsti intorno al 20 e 21 aprile. Diverso il discorso per chi ha presentato una nuova domanda o aggiornato la propria situazione: in questi casi l'erogazione slitta infatti verso la fine del mese, generalmente tra il 27 e il 30.

Il ruolo decisivo dell'Isee aggiornato

Se per molti il calo è solo apparente, legato alla fine degli arretrati, per altri può esserci un impatto più concreto; succede a chi non ha ancora aggiornato l'Isee al 2026. In assenza di una Dsu valida, l'assegno viene infatti erogato automaticamente con l'importo minimo, indipendentemente dal reddito reale della famiglia. La scadenza ordinaria era fissata a fine febbraio, ma c'è ancora tempo per rimediare. Aggiornando l'Isee entro il 30 giugno, si ha diritto al ricalcolo corretto e al recupero delle somme non percepite nei mesi precedenti. In questo caso, quindi, la perdita non è definitiva ma temporanea.

Importi e soglie: cosa è cambiato nel 2026

Con la rivalutazione scattata a inizio anno sono stati ritoccati sia gli importi sia le soglie Isee. Le cifre sono aumentate leggermente lungo tutta la scala, dal minimo al massimo, mentre sono state aggiornate anche le fasce di reddito che determinano quanto spetta. Si tratta di incrementi contenuti, legati all'andamento del costo della vita, ma che incidono su tutte le componenti dell'assegno, comprese le maggiorazioni.

Maggiorazioni e nuovi equilibri per le famiglie

Restano invece centrali le integrazioni pensate per sostenere situazioni specifiche. Le famiglie con figli molto piccoli continuano infatti a beneficiare di importi più elevati nei primi mesi di vita, mentre i nuclei numerosi ricevono aumenti proporzionati al numero dei figli. Anche le condizioni particolari, come la presenza di disabilità o l'età giovane della madre, continuano a essere riconosciute con maggiorazioni dedicate. Tutti questi elementi, rivalutati nel 2026, contribuiscono a definire l'importo finale che può variare sensibilmente da famiglia a famiglia.

Un Isee più favorevole (ma solo se aggiornato)

Le novità introdotte quest'anno non riguardano però solamente gli importi, ma anche il modo in cui si calcola l'Isee. Alcune modifiche rendono l'indicatore più vantaggioso in determinate situazioni, ad esempio per chi possiede la prima casa o per le famiglie numerose. Questo significa che, a parità di condizioni economiche, alcune famiglie potrebbero risultare in una fascia più bassa e quindi ottenere un assegno più alto. Ma questo effetto si vede solo dopo aver aggiornato la propria posizione.