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Pensioni di vecchiaia, perché l’assegno non è automatico e quando si rischiano di perdere gli arretrati

La Corte di Cassazione chiarisce che la maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi non fa scattare d’ufficio i pagamenti: senza una domanda formale tempestiva, le mensilità precedenti non vengono recuperate. Ecco cosa sapere.
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A cura di Francesca Moriero
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Dopo una vita di lavoro, si tende a credere che una volta raggiunta l'età pensionabile e versati i contributi corretti, l'Inps faccia partire i pagamenti in automatico. Purtroppo, nel sistema italiano non funziona così. Con l'ordinanza numero 10542 del 21 aprile 2026, la Corte di Cassazione ha ricordato una regola importante: lo Stato non avvia le pratiche d'ufficio. Per ricevere l'assegno mensile è sempre necessaria una richiesta esplicita da parte del cittadino. Se questa domanda viene presentata in ritardo rispetto al momento in cui si è maturato il diritto, si rischia di non poter più recuperare le mensilità precedenti.

Il caso concreto: la differenza tra il "diritto" e il "pagamento"

I giudici si sono pronunciati sulla storia di un lavoratore che aveva inviato la richiesta di pensionamento diverso tempo dopo averne maturato i requisiti, convinto di poter ricevere in un'unica soluzione tutti i mesi passati. La Cassazione, pur comprendendo le ragioni del cittadino, ha dovuto applicare la legge attuale, spiegando che nel nostro ordinamento esistono due piani differenti:

  • Il diritto a essere pensionati: questo è protetto e non si perde mai. Chiunque abbia i requisiti previsti per legge può chiedere la pensione in qualsiasi momento, anche anni dopo aver compiuto l'età stabilita.
  • L'erogazione dei soldi: questa invece non è retroattiva. L'assegno inizia a essere pagato solo dopo che l'interessato ha comunicato ufficialmente la sua volontà inviando la domanda. Il periodo di tempo intercorso tra la maturazione dei requisiti e la richiesta, purtroppo, non viene rimborsato.

Perché il sistema richiede la domanda del cittadino

L'Inps non ha un meccanismo di monitoraggio per contattare i singoli lavoratori al compimento dell'età pensionabile. La domanda amministrativa è quindi l'atto formale che permette all'ente di aprire la pratica e calcolare l'assegno, che di norma decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della richiesta. I giudici hanno spiegato che questa impostazione nasce da un'esigenza di bilancio e di pianificazione della spesa pubblica: se lo Stato dovesse liquidare improvvisamente anni di arretrati a chi non ha presentato domanda, i conti previdenziali farebbero fatica a rimanere in equilibrio. Purtroppo, per questa stessa ragione, la legge stabilisce che nemmeno la mancata conoscenza delle regole o una semplice distrazione possano giustificare la restituzione delle somme passate.

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Quali sono le eccezioni in cui gli arretrati vengono pagati

Esistono comunque delle situazioni specifiche in cui il cittadino è tutelato e può recuperare il passato. Questo accade quando il ritardo non è dovuto a una dimenticanza del lavoratore, ma a un errore diretto della pubblica amministrazione. Se, ad esempio, l'Inps commette uno sbaglio nel conteggio dei contributi, smarrisce una pratica già inviata o ritarda ingiustificatamente la liquidazione, il pensionato ha pieno diritto a ricevere tutte le somme arretrate dal momento esatto in cui avrebbe dovuto percepire l'assegno.

Cosa fare per non perdere gli arretrati e andare in pensione senza rischi

Data la complessità delle leggi previdenziali, che cambiano spesso e introducono continuamente nuove finestre di uscita, il modo migliore per tutelarsi è giocare d'anticipo. Controllare cioè periodicamente il proprio estratto conto contributivo (anche tramite i patronati o i servizi online) permette di conoscere la data esatta in cui si maturano i requisiti. Muoversi con qualche mese di anticipo nell'invio della domanda è il passo decisivo per far coincidere perfettamente la fine del lavoro con l'arrivo del primo assegno, senza perdere nemmeno un mese di meritato riposo.

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