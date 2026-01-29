La Spagna caccia l’ambasciatore del Nicaragua: è Mauricio Gelli, figlio del “venerabile” della P2

La Spagna ha dichiarato persona non grata l’ambasciatore del Nicaragua Mauricio Carlo Alberto Gelli, ordinandogli di lasciare Madrid entro 72 ore. Con lui è stato allontanato anche un secondo alto funzionario della missione nicaraguense. La decisione arriva dopo l’espulsione improvvisa del capo della missione spagnola a Managua e del suo vice, un atto definito dal ministro degli Esteri José Manuel Albares “ingiustificato e senza precedenti”. La mossa ha acceso una crisi diplomatica europea, con Bruxelles in allerta e pronta a intervenire.

Ambasciatore in più Paesi Ue, figlio del capo della P2: ecco chi guida la diplomazia del Nicaragua in Europa

Gelli non è un diplomatico qualsiasi. È uno dei rappresentanti più fidati del regime di Daniel Ortega in Europa. Oltre alla sede principale di Madrid, è accreditato come ambasciatore “concurrente” in Francia, Grecia, Andorra, Slovacchia e presso l’Organizzazione Mondiale del Turismo. In Francia operava insieme al rappresentante Orlando José Smith, altro alto funzionario di Managua. La sua rete di incarichi gli ha permesso di partecipare a eventi internazionali di alto profilo, tra cui le esequie di Papa Francesco, dove ha rappresentato ufficialmente il Nicaragua in Vaticano. Questi ruoli lo rendono un punto di osservazione chiave per l’Unione Europea, che valuta l’impatto politico della sua rete diplomatica.

Perché la Spagna lo ha mandato via

L’espulsione è la ritorsione più dura degli ultimi anni nei confronti del governo Ortega, accusato da Madrid e dall’UE di repressione interna, arresti politici e censura dei media. Secondo la Spagna, cacciare due diplomatici senza motivazione formale viola la Convenzione di Vienna. L’Unione Europea segue la vicenda con attenzione massima, valutando un pacchetto di nuove sanzioni che potrebbe isolare ulteriormente Managua e segnare un precedente per il trattamento di rappresentanti extra-UE. La crisi minaccia di estendersi ai rapporti diplomatici, commerciali e politici del Nicaragua con l’Europa.

L’ombra della P2: chi era Licio Gelli

La figura di Mauricio Gelli attira attenzione anche per il cognome che porta. È il figlio di Licio Gelli, il “venerabile” della loggia massonica Propaganda Due (P2), protagonista degli scandali politici più oscuri della storia italiana. Dalla rete di corruzione ai tentativi di golpe, fino al crac del Banco Ambrosiano e alla morte misteriosa del banchiere Roberto Calvi, trovato impiccato a Londra nel 1982: la P2 è stata al centro della strategia della tensione, dei servizi deviati e di scandali epocali. Mauricio non è mai stato indagato né coinvolto in queste vicende, ma il cognome e la sua carriera come ambasciatore in più sedi europee rendono la sua figura pubblica ancora più controversa e sotto i riflettori dell’Unione Europea, soprattutto ora che è stato espulso da Madrid.

Relazioni ai minimi e l’Europa pronta a intervenire

I rapporti tra Spagna e Nicaragua sono ai minimi storici e il clima diplomatico è rovente. Madrid chiede a Managua una rettifica immediata, mentre Ortega parla di “ingerenza neocoloniale”. L’ Unione Europea monitora la crisi con attenzione massima e ha già messo sul tavolo un pacchetto di sanzioni pronto a rafforzarlo se la situazione dovesse peggiorare. La mossa segnerebbe un precedente storico: l’Ue potrebbe isolare ulteriormente il regime di Ortega e influenzare direttamente i futuri rapporti diplomatici, commerciali e politici del Nicaragua in Europa. La tensione è altissima e il futuro delle relazioni resta incerto e potenzialmente esplosivo.