Liliana Segre firma mozione per sciogliere i movimenti neofascisti: da Forza Nuova a Lealtà Azione In Senato è stata presentata una mozione che impegna il governo a intervenire per sciogliere “partiti, movimenti e organizzazioni di matrice fascista”, tra cui “Forza Nuova, Casapound, Lealtà Azione” e “tutti i movimenti politici di chiara ispirazione neofascista artefici di condotte punibili ai sensi delle leggi attuative della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione repubblicana”. C’è la firma di Liliana Segre.

A cura di Tommaso Coluzzi

Dopo i fatti di sabato, con la manifestazione di Roma e l'assalto alla sede della Cgil, è arrivata un'altra mozione che chiede lo scioglimento dei partiti e movimenti neofascisti. Oltre quella presentata dai parlamentari del Partito Democratico, infatti, ce n'è un'altra firmata dai senatori del Gruppo Misto – componente Leu ed esponenti di Sinistra Italiana – De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes, La Mura, Fattori. Nel testo si premette che "la Costituzione della Repubblica, come risposta agli orrori del Ventennio fascista, venne costruita con un impianto dichiaratamente antifascista", con "la XII disposizione transitoria e finale vieta infatti esplicitamente la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista". E che "tale principio di carattere generale è stato successivamente richiamato da numerose disposizioni dell'ordinamento italiano, su tutte la legge Scelba e la legge Mancino". A questi nomi si è aggiunto quello della senatrice a vita Liliana Segre.

Nel testo della mozione si ricorda anche "come il 25 ottobre 2018 il Parlamento europeo abbia approvato uno specifico orientamento in merito, attraverso la risoluzione 2018/2869 (RSP)". Con quel documento si chiedeva all'Ue e agli Stati membri "di garantire che fossero effettivamente bandite le organizzazioni neonaziste e neofasciste e qualsiasi tipo di fondazione e associazione che glorifichi il fascismo e il nazismo". E ancora: "Per troppo tempo nel nostro Paese numerosi gruppi di estrema destra, organizzati in partiti e movimenti politici dichiaratamente fascisti, hanno avuto una eccessiva libertà di manovra e di azione – continuano i senatori – Ne è la dimostrazione quanto avvenuto sabato 9 ottobre. Tali movimenti di estrema destra da mesi si organizzano sul web per infiltrarsi nelle manifestazioni organizzate dalle categorie colpite dalla crisi Covid, nonché per porsi alla guida delle proteste contro i provvedimenti del Governo. Una precisa strategia che va combattuta con ogni mezzo".

Secondo i senatori "le violenze e le intimidazioni del 9 ottobre configurano un intollerabile attacco a valori e principi costituzionali come la tutela della salute, i diritti sindacali, la libertà di pensiero e manifestazione del dissenso". Poi spiegano: "Tale attacco squadrista, oltre a meritare la condanna delle forze politiche, impone un aumento del livello di guardia da parte delle istituzioni circa i provvedimenti necessari ad evitare il ripetersi di situazioni simili". In passato "lo Stato è già intervenuto per limitare le azioni di gruppi simili, pervenendo allo scioglimento di organizzazioni come Ordine nuovo (nel 1973) e Avanguardia Nazionale (nel 1976)". Perciò con la mozione chiedono che il governo si impegni "ad applicare le disposizioni costituzionali e di legge citate in premessa al fine di rispettare il carattere antifascista della nostra Costituzione, intervenendo per sciogliere i partiti, i movimenti e le organizzazioni di matrice fascista, tra cui Forza Nuova, Casapound, Lealtà Azione, nonché tutti i movimenti politici di chiara ispirazione neofascista artefici di condotte punibili ai sensi delle leggi attuative della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione repubblicana".