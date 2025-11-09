La foto della presidente dell’Antimafia (FdI) Chiara Colosimo in posa con il busto di Mussolini

La presidente dell’Antimafia e deputata FdI Chiara Colosimo posa sorridente con un busto di Mussolini. La foto ritrovata da Report (in onda stasera) risale al 2015, quando Colosimo aveva già ricoperto la carica consigliera regionale ed era stata candidata alla Camera dei deputati.

La deputata di Fratelli d'Italia e presidente della Commissione Antimafia, Chiara Colosimo è al centro della nuova puntata di Report, in onda stasera su RaiTre. Una foto, risalente al 2015, la vede posare sorridente con un busto di Benito Mussolini. All'epoca "aveva già alle spalle il primo mandato come consigliera regionale di Fratelli d'Italia ed era stata candidata alla Camera dei deputati", si legge nelle anticipazioni.

Nella puntata di stasera "la presidente della Commissione Antimafia ne conferma l'autenticità e, per la prima volta, affronta in modo approfondito la questione dei suoi rapporti con lo zio Paolo Colosimo, condannato per aver fatto da tramite tra il faccendiere di estrema destra Gennaro Mokbel e la ‘ndrangheta".

La replica della presidente: "Ho fatto una stronzata"

Raggiunta dai microfoni di Report, la presidente dell'Antimafia ha replicato: "Ho fatto una stronzata. Mi meraviglio di averla scattata, non è nel mio stile". La fotografia, dicevamo, è di dieci anni fa e ritrae due donne e un busto di Benito Mussolini. Una è Colosimo, l'altra è Pamela Perricciolo, ex agente televisiva di Pamela Prati, tra le protagoniste dello scandalo sul caso del finto matrimonio tra la showgirl sarda e Mark Caltagirone. L'immagine sarebbe stata pubblicata su Facebook, dal profilo di Perricciolo, il 10 giugno 2015 e accompagnata da una didascalia: "Stiamo lavorando con nonno Benito per creare il nostro angolo di relax".

La data è un dettaglio importante perché, come spiega il giornalista Giorgio Mottola, in quel periodo "Colosimo era già stata candidata alla Camera e aveva terminato il suo primo mandato da consigliera regionale per il partito di Giorgia Meloni". Oggi Colosimo ricopre la carica di presidente della Commissione Antimafia, dopo esser stata eletta con i voti del centrodestra nel maggio 2023.

La sua elezione era stata parecchio contestata dalle opposizioni (che avevano disertato il voto) e da diversi familiari di vittime di mafia, che avevano criticato duramente i legami di Colosimo con Luigi Ciavardini, ex terrorista esponente del gruppo neofascista dei NAR, condannato per la strage di Bologna.

L'altra protagonista, Perricciolo, interrogata sullo scatto risponde: "Io so' ancora di destra sì, che è un reato?". E nega l'apologia di fascismo. "Ma quando mai? Un busto non ce l'abbiamo mai avuto di Benito Mussolini. Dove l'hai trovata ‘sta foto?", e poi: "Pensa a quanto poteva essere grave che la teniamo sul profilo da anni… Non lo so, non mi ricordo di ‘sta foto, ma se tu dici che c'è ‘sta foto ci sarà ‘sta foto". L'ex manager televisiva pare ignorare la gravità della foto e minimizza: "Ma magari stavamo scherzando di qualcosa, non posso ricordarmi di 14 anni fa. Tu dici che c'era un busto, io a casa busti non ne ho mai avuti, non so dove tu dici che abbiamo fatto ‘sta foto".