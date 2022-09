“Mentre inventava un finto fidanzato era a casa del vero”, Pamela Perricciolo choc su Pamela Prati Pamela Perricciolo lancia uno scoop sulla vita sentimentale di Pamela Prati a poche ore dall’inizio del Grande Fratello Vip e riaccende i riflettori sul caso Mark Caltagirone. L’ex agente della showgirl sostiene che in realtà, mentre parlava del suo finto matrimonio, si trovava a casa del suo vero fidanzato.

A cura di Elisabetta Murina

Con l'ingresso di Pamela Prati nella casa del Grande Fratello Vip si riaccendono anche i riflettori sulla sua vita sentimentale e sul "Caso Mark Caltagirone". A parlare è Pamela Perricciolo, ex agente della showgirl sarda, la quale sostiene che mentre la sua cliente parlava in tv del finto matrimonio con Mark Caltagirone, in realtà stava a casa di quello vero.

La rivelazione di Pamela Perricciolo su Pamela Prati

Con un lungo messaggio pubblicato tra le sue storie Instagram, Pamela Perricciolo ha riacceso i riflettori sul caso Mark Caltagirone e Pamela Prati, a poche ore dall'entrata della soubrette nella casa più spiata d'Italia. La donna non fa direttamente il nome della sua ex cliente, ma il riferimento è lampante fin dalle prime righe, che recitano: "Ho imparato tanto. Adesso mi manca imparare a non dire le cose in faccia… non ripaga mai… anzi… oggi stranamente mi sento buona e vi do alcuni consigli… Inizio con il più importante… Pensate sempre a voi per primi… Perché molte volte per aiutare gli altri finisce che ci rimettere e non ne vale la pena".

Pamela Perricciolo continua poi sganciando una vera e propria bomba sul passato sentimentale di Pamela Prati all'epoca del caso Mark Caltagirone, sostenendo che la showgirl avesse in realtà un vero fidanzato e si trovasse lì: "Perché qualcuno si mette tre kg di trucco in faccia e va a fare la diva in tv dimenticandosi di chi la copriva in tutto e per tutto… Soprattutto dimenticandosi che mentre inventava un finto fidanzamento stava a casa del suo vero fidanzato. Né vittime, né carnefici".

Il caso Pamela Prati- Mark Caltagirone

Nel dicembre del 2018 Pamela Prati ha annunciato il matrimonio con un uomo misterioso, Mark Caltagirone, che in realtà non è mai esistito, come ha raccontato la sua agente Pamela Perricciolo, e che ha spinto la stessa showgirl ad abbandonare poi il piccolo schermo. Con il suo ingresso nella casa più spiata d'Italia, la vicenda tornerà a galla arricchendosi di nuovi dettagli e diventerà per certo oggetto di interesse e discussione le corso delle puntate.