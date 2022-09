Pamela Prati al GfVip, Eliana Michelazzo: “Verrà fuori la verità” Il commento di Eliana Michelazzo, grande protagonista insieme a Pamela Perricciolo e Pamela Prati, del caso Mark Caltagirone.

La settima edizione del Grande Fratello Vip si aprirà con una delle protagoniste del gossip dell'ultimo quinquennio. Parliamo di Pamela Prati che prova a ricostruire un rapporto con il pubblico dopo lo scandalo "Mark Caltagirone". A 63 anni, la ex diva del Bagaglino è pronta ad affrontare il tritacarne nella casa più spiata d'Italia, proprio quella casa che lei lasciò tra mille polemiche – "chiamatemi un taxi" è altrettanto nella storia. Non è mancato un commento di Eliana Michelazzo, grande protagonista insieme a Pamela Perricciolo, del caso Caltagirone.

Le parole di Eliana Michelazzo

La vicenda Caltagirone ha rappresentato strascichi anche legali tra Eliana Michelazzo, Pamela Perricciolo e Pamela Prati. Lo stesso caso, molto probabilmente, sarà trattato dal Grande Fratello Vip solo per una puntata come da accordi con la stessa Pamela Prati – è questo quello che sarebbe trapelato da indiscrezioni. Ora: Eliana Michelazzo ha voluto condividere un messaggio sui social, una sorta di ‘no comment' motivato. Ecco cosa ha scritto:

Al momento non mi va di rilasciare alcuna dichiarazione (giornalisti non chiamatemi, grazie). Ho letto tutti i messaggi che mi avete mandato. La verità la sappiamo entrambe. Ma il tempo sarà galantuomo. Ne sono certa. Grazie a tutti.

Il caso Caltagirone e il tentativo di Pamela Prati di cancellare tutto

Come già scritto da Eleonora D'Amore, Pamela Prati vorrebbe "dimenticare Mark Caltagirone". Il Grande Fratello Vip è uno schema sicuro per cercare di tagliare fuori gli ultimi ingombri di una vicenda che l'ha affossata mediaticamente, ma che ha anche messo in luce un sistema di storture – ma chiamiamole pure truffe – messo in piedi per far girare soldi tra ospitate, serate nei locali, pubblicazioni. Un sistema nel quale le tre protagoniste hanno liberamente sguazzato con la complicità degli studi televisivi. E ora? La storia si ripete?