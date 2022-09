GF Vip, le accuse dei gieffini a Pamela Prati: “Non vuole mischiarsi con noi, è snob” Sara Manfuso e Antonella Fiordelisi ritengono che Pamela Prati stia facendo fatica a integrarsi. Secondo le due concorrenti del Grande Fratello Vip, la showgirl non vorrebbe mischiarsi con loro.

Il Grande Fratello Vip ha avuto inizio da pochi giorni e pian piano, si stanno innescando le prime dinamiche. Sara Manfuso e Antonella Fiordelisi sembrano non vedere di buon occhio il comportamento di Pamela Prati. Secondo le due concorrenti, la donna farebbe fatica a integrarsi e, in alcune occasioni, sembrerebbe addirittura "snob".

Pamela Prati non si sarebbe ancora integrata

Antonella Fiordelisi, riferendosi a Pamela Prati, ha commentato: "Non interagisce con noi, non si integra". Anche Sara Manfuso ritiene che la showgirl abbia la tendenza a stare sulle sue:

Con Pamela, dopo pranzo, ho avuto un momento di confronto. Poi è finito lì. Non la trovo, non la vedo. Lei spesso si allontana, preferisce avere ritmi diversi. Uno non può manco forzare, perché non è carino insistere. Se viene naturalmente bene. Anche ieri sera, quando Luca ha fatto la spaghettata, era un modo di stare insieme. Anche se uno non ha voglia, ne prende una forchettata.

La showgirl accusata di essere snob

Sara Manfuso, in un'altra occasione, ha ribadito l'impressione che Pamela Prati mantenga le distanze con il resto del gruppo: "Con me rimane fredda. È come se ci fossero alcuni con cui si apre un po' di più. Io ho provato a fare il primo passo, lei ha quella cosa che dice: "Amore, amore", lo dice un po' a tutte". Infine, quando Antonella Fiordelisi le ha fatto notare che Pamela Prati si è rifiutata di giocare con loro, ha concluso:

È come se non volesse mischiarsi a noi. Alla fine tutti noi abbiamo delle storie, non è che ci dobbiamo dare arie. Secondo me, alla fine, la cosa sai qual è? Un conto è se tu non ti apri perché sei chiuso di carattere, sei una persona fragile e chiusa, un conto è se non ti vuoi aprire, perché magari è una forma di snobismo. Ognuno di noi potrebbe fare la snob, però quando entri in un gioco del genere, ti metti davvero in gioco.

Fiordelisi le ha dato ragione: "Sembra snob agli occhi nostri, poi magari non lo è".