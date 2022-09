Pamela Prati pronta a entrare al GFVip 2022: “Voglio un uomo con la U maiuscola” Pamela Prati è ufficialmente una concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip. La showgirl ha rivelato in un’intervista al settimanale Chi di essere pronta anche a trovare l’amore.

A cura di Ilaria Costabile

La settima edizione del Grande Fratello Vip è ormai alle porte, tra segreti e nomi confermati, appare come concorrente ufficiale anche una ex gieffina, ovvero Pamela Prati. La showgirl si è raccontata in un'intervista al settimanale Chi, dove ha rivelato di essere pronta a vivere tutte le emozioni che il reality ha da offrirle, mettendo nuovamente piede nella casa più spiata d'Italia con uno spirito diverso rispetto alla prima volta, ben sei anni fa.

Pamela Prati nuova concorrente

Una nuova Pamela Prati è pronta ad intrattenere il suo pubblico, dopo essere finita nell'oblio per anni e portando ancora gli strascichi di quello che è stato uno dei casi mediatici più chiacchierati di sempre, ovvero "il caso Mark Caltagirone", che l'ha vista protagonista di una torbida storia di interessi e raggiri. L'ex diva del Bagaglino, quindi, si prepara a mettersi in gioco a 360 gradi, incontrando altre persone che con lei condivideranno questa esperienza: "Il gioco è proprio questo, evitare le inevitabili difficoltà e andare d'accordo, cercherò i miei spazi perché sono una signora e ho un'età. Da sola sto benissimo, non ho paura della solitudine, ma amo la compagnia".

Pamela Prati al GF Vip nel 2016

L'amore nella casa del Grande Fratello Vip

Non è raro che tra le mura di Cinecittà nascano storie d'amore e alla domanda su una possibile liaison all'interno della Casa, Pamela Prati risponde affidandosi al fato: "Non so chi siano gli altri concorrenti, c'è segreto su tutto, ma sarebbe bello vedere una storia d'amore tra adulti, perché un adulto ha un vissuto è più consapevole, ma deve valerne la pena. Se dovessi trovare l'amore farei un bel regalo ad Alfonso per ringraziarlo". Ma dopo tanto penare per amore, non può essere una persona qualunque: "Deve avere una bella testa, perché quella è importante, deve avere occhi profondi e sinceri. Voglio un uomo con la U maiuscola perché si stanno estinguendo: nascono tanti maschi, ma pochi diventano uomini. E io da 4-5 anni non provo l'emozione di innamorarmi".

Dalla perdita del nipote alla sofferenza per il gossip

L'arrivo nel reality potrà essere per lei anche un momento di catarsi per affrontare sofferenze che l'hanno colpita proprio di recente, come la scomparsa del nipote Alessio, all'età di 40 anni: "È un dolore immenso, come quando ho perso mia madre e mia sorella, i miei nipoti sono come figli per me. Strada facendo ti accorgere di essere forte, perché il dolore non diminuisce, ma tu sei ancora in piedi". Eppure, Pamela Prati di dolori ne ha dovuti subire anche a causa delle persone di cui nel tempo si è circondata: "Perdono, ma non dimentico e so chi ho davanti. Essendo cattolica non posso odiare. Mi fanno tenerezza le persone che arrivano a farti del male, pensa che infelicità". Un dolore che, però, è frutto anche di quanto detto sul suo conto e riportato negli anni: "Quando scendi dal palco sei più vulnerabile. Molto dipende anche da come viene dipinto, raccontato, da come le tue vicende vengono riportate".