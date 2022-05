Pamela Prati: “Il GF Vip 7? Sarei felicissima di tornare, so che il pubblico mi rivuole” Pamela Prati sarebbe pronta a rientrare nella casa del GF Vip e secondo alcune indiscrezioni ci sarebbero trattative in corso. Ma prima ci sono delle questioni in sospeso da risolvere con Mediaset. La showgirl riuscirà a tornare o scapperà chiedendo un taxi?

A cura di Elisabetta Murina

Pamela Prati vorrebbe tornare al Grande Fratello Vip il prossimo anno. Quasi impossibile dimenticare la sua prima partecipazione al reality, nel 2016, quando fuori dalla porta rossa chiese un taxi per tornare a casa. Ora la showgirl, stando a quanto ha dichiarato al settimanale Nuovo, sarebbe pronta a rimettersi in gioco. Ma prima ci sono delle questioni da risolvere con Mediaset. Alfonso Signorini la vorrà come concorrente nella casa?

Pamela Prati pronta a tornare al GF Vip

Tra le pagine di Nuovo, l'ex gieffina ha raccontato di essere pronta a varcare di nuovo la porta rossa di Cinecittà e rientrare nella casa più spiata d'Italia, la stessa dove è stata protagonista qualche edizione fa, nel 2016, insieme a Valeria Marini. In quell'occasione la soubrette perse la pazienza quando Ilary Blasi, allora conduttrice, le disse di dover lasciare il gioco per aver violato le regole. E lei, di tutta risposta, prese le sue valigie e appena fuori la porta esclamò: "Chiamatemi un taxi". Una frase che divenne immediatamente virale sui social.

Ma ora la Prati sente di essere diversa e soprattuto crede che il pubblico desideri vederla ancora una volta in tv, in questa veste, con nuovi coinquilini e sempre in prima linea quando si tratta di creare dinamiche:

So che c’è un forte desiderio da parte del pubblico di rivedermi lì e, se dovesse accadere, io ne sarei felicissima. Adesso sono una donna libera e riuscirei a vivere meglio l’esperienza del GF Vip. Oggi potrei finalmente mostrare una Pamela diversa.

Le questioni in sospeso da risolvere

Stando alle indiscrezioni, Pamela Prati sarebbe davvero in trattavi per entrare a far parte del cast del GF Vip 7, ma prima ci sarebbe una questione da risolvere con Mediaset. La soubrette, infatti, ha querelato l'azienda e Barbara D'Urso per il caso Mark Caltagirone. Quindi prima sarebbe necessario trovare un accordo che metta un punto alle questioni legali, così che per lei la porta rossa possa aprirsi di nuovo.