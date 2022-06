Lutto per Pamela Prati, è morto il nipote: “Siamo devastati, mia sorella vivrà a stento senza di te” Pamela Prati ha annunciato la morte del nipote: “Amore di zia, oggi te ne sei andato per sempre. Siamo devastati dal dolore”.

A cura di Daniela Seclì

Lutto per Pamela Prati. La showgirl ed ex volto del Bagaglino ha annunciato su Instagram, la morte del nipote. Prati – all'anagrafe Paola Pireddu – ha espresso tutto il suo dolore per la grave perdita. Nel messaggio pubblicato per ricordare il giovane, ha evitato di precisare di quale delle sue sorelle fosse figlio o di dilungarsi nei dettagli riguardo le cause della morte.

Pamela Prati annuncia la morte del nipote

Pamela Prati ha pubblicato tra le Instagram Stories, una foto dell'amato nipote: "Amore di zia, oggi te ne sei andato per sempre…siamo devastati dal dolore". In un post diffuso successivamente ha ribadito la sofferenza che sta provando in questo momento: "Non ci sono parole per esprimere il mio dolore per la tua perdita. Oggi si è spezzato totalmente il mio cuore togliendomi completamente il respiro".

Il pensiero per la sorella

La sessantatreenne ha rivolto un pensiero anche alla sorella, che ora dovrà fare i conti con il dolore devastante della perdita di un figlio: "Mia sorella vivrà a stento senza di te. Non è naturale che una madre seppellisca un figlio". E ha concluso:

"Avevi ancora tanto da vivere…Coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più dove erano, ma sono ovunque noi siamo. Il mio amore ti raggiungerà per l'eternità".

Pamela Prati ha tre sorelle: Caterina, Maria e Sebastiana. Dopo il triste annuncio, molti volti noti le hanno lasciato un commento per esprimerle la loro vicinanza e il loro sostegno. Laura Chiatti ha commentato: "Coraggio amica mia". Manila Nazzaro ha pubblicato un cuore spezzato. E anche Pamela Camassa e Nina Soldano si sono unite al dolore che ha colpito Pamela Prati. E poi, una valanga di commenti da parte dei fan che hanno voluto esprimerle le più sincere condoglianze, tra i tanti interventi si legge: "Condoglianze a te e a tua sorella", "Innaturale e ingiusto, tutta la mia vicinanza", "Quanto mi dispiace, ti sono vicina cara in questo momento di dolore, un abbraccio forte a te e a tua sorella".