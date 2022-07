I concorrenti del GF Vip: “Confermate Pamela Prati e Chadia Rodriguez, in trattativa Carolina Marconi” La macchina del Grande Fratello Vip si è messa in moto e il giornalista e autore TV Gabriele Parpiglia svela le prime news.

A cura di Daniela Seclì

Pamela Prati, Chadia Rodriguez e Carolina Marconi

Fervono i preparativi per la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Il giornalista e autore TV Gabriele Parpiglia, ne ha parlato in un'intervista rilasciata al programma Facciamo finta che, condotto da Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri su R101. Ecco i concorrenti che, secondo quanto sostiene, sarebbero già confermati e alcuni nomi in trattativa.

I concorrenti del Grande Fratello Vip

Carlotta Quadri gli ha fatto alcuni nomi, chiedendogli di specificare se siano confermati o meno. Parpiglia sostiene che siano confermate sia Pamela Prati, a cui ha ricondotto un indizio pubblicato nei giorni scorsi da Alfonso Signorini, che Chadia Rodriguez:

“Pamela Prati la confermiamo. Il direttore Signorini ha messo un indizio su Instagram che era abbastanza leggibile. Pamela tornerà al Grande Fratello VIP, ma attenzione, tornerà a raccontare la vera verità su Mark Caltagirone? Anche Chadia Rodriguez confermata”.

I vipponi in trattativa: da Giovanni Ciacci a Carolina Marconi

Il giornalista si è espresso anche su altri nomi che sono circolati di recente. Nei giorni scorsi, Rita Dalla Chiesa ha dichiarato a Fanpage.it che Alfonso Signorini le avrebbe proposto di partecipare al Grande Fratello Vip e lei ci sta pensando. Parpiglia, sulla conduttrice, ha dichiarato:

“Basta guardare nelle mie pagine Instagram, per puro caso c'è un selfie di quattro settimane fa con Rita Dalla Chiesa. Questa può essere una risposta. Credo che Rita Dalla Chiesa abbia voglia di cimentarsi con un'esperienza del genere".

Quanto a Charlie Gnocchi, si è limitato a dire che in effetti “sarebbe un bel colpo”. Infine, ha svelato i nomi di due vipponi con i quali la trattativa sarebbe già in corso: Giovanni Ciacci e Carolina Marconi. Parpiglia ha fatto sapere: